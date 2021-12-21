"Норникель" уже учел в бюджете 2022г часть расходов на развитие Норильска

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Норильский никель" уже учел в бюджете на 2022 год часть средств из дополнительной программы расходов на развитие Норильска, общий размер которой составляет 150 млрд рублей, сообщил журналистам глава компании Владимир Потанин по итогам прошедшего в Совете Федерации совещания по вопросу реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска.

Позднее, по мере формирования конкретных проектов, эти средства будут отражаться в программе капвложений компании, уточнил он. "Это специальный фонд для того, чтобы [реализовать без задержки] то, что мы не успеем или не сможем сделать в рамках существующего соглашения", - сказал Потанин.

"Объем проблем" в Норильске превышает 120 млрд рублей, которые будут направлены на развитие города в рамках заключенного в этом году четырехстороннего соглашения, признал глава "Норникеля". Гибкость внебюджетного финансирования намного выше, чем у бюджетных источников, и дополнительный фонд поможет властям города решит все поставленные задачи, рассчитывает Потанин.

"Развитие компании невозможно без создания комфортных условий проживания для работников и жителей города. И наоборот, будущее города и его процветание в значительной степени зависит от того, насколько успешно и устойчиво будет развиваться компания. Полагаю, что совместными усилиями мы этих целей достигнем и первые результаты будут уже в ближайшее время", - заявил Потанин.

Ряд мероприятий программы удалось сдвинуть "влево" [реализовать с опережением], заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила надежду, что в ближайшие два года программа развития Норильска даст ощутимые результаты.

"Уже сделано много, но мы считаем, что это начало пути. У меня появилась абсолютная уверенность в том, что все участники этого процесса подходят ответственно. Благодарю "Норникель" за их серьезный подход и дополнительное выделение средств помимо тех, которые были предусмотрены в соглашении, на создание самых благоприятных условий, чтобы это был по-настоящему образцовый пилотный проект одного из опорных городов Арктической зоны", - сказала Матвиенко.

Согласно утвержденному правительством в декабре комплексному плану социально-экономического развития Норильска, на развитие города до 2035 года будет направлено 120 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей - из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - из средств "Норникеля". Расходы по всем взятым социальным обязательствам и программе реновации жилищной и социальной инфраструктуры города учтены в бюджете "Норникеля" на 2022 года, сообщала компания. Дополнительно "Норникель" готов выделить на эти цели 150 млрд рублей.