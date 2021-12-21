"Газпром" так и не бронировал "Ямал-Европу" на вторник

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" все же не заказал прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" на вторник - ни на регулярной сессии бронирования (завершилась в понедельник в 19:00 по московскому времени), ни на дополнительной (завершилась в 04:30 по Москве), свидетельствуют данные GSA Platform.

Сумма заявок на поставку по газопроводу на вторник из Польши в Германию и наоборот указывает на то, что газопровод должен перейти в реверсный режим и начать качать газ в обратном направлении - с запада на восток.

Как сообщалось, на понедельник "Газпром" заказал всего 3,8 млн куб. м на все сутки (при том, что было предложено 89,1 млн куб. м), что составляет 4,3% от пропускной способности магистрали. Бронь на воскресенье была 4,7 млн куб. м, на субботу - 5,2 млн куб. м, на пятницу - 27 млн куб. м.

Спрос на газ в Европе страдает от заоблачных цен (цена газа с поставкой во вторник на хабе TTF - $1732 за тысячу кубометров).

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали).

В декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования. Как показали события последних дней, это усилило интригу в вопросе поставок импортного газа в Европу. В некоторые дни "Газпром" бронировал мощности не на регулярной сессии, а на дополнительной. Кроме того, "Газпром" начал использовать краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), полностью использует мощности по долгосрочному транзитному контракту через Украину (109 млн куб. м в сутки). Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.