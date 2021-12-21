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Игорь Рыбаков и Оскар Хартманн вышли из состава акционеров сети "Ключ"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Миллиардер Игорь Рыбаков и основатель сервисов KupiVIP и Carprice Оскар Хартманн вышли из состава акционеров сети гибких офисов "Ключ", сообщили в PR-службе Рыбакова. Крупнейшим акционером сети коворкингов стал Николай Каторжнов, который выкупил доли Рыбакова и Хартманна и довел свой пакет до 40%.

"Matrix Capital сооснователя "Тройки диалог" Павла Теплухина выкупит 5%", - говорится в сообщении.

Еще 38% сохранят за собой менеджеры "Ключа" Георгий Голенев, Владимир Масляков и Давид Биниашвили. Сделка позволила снять конфликт интересов между двумя конкурирующими бизнесами "Ключа" и SOK с пересекающейся акционерной структурой. Сумма сделки и доля в компании на момент продажи не разглашаются.

Сейчас сеть гибких офисов "Ключа" представлена 12 объектами в Москве. Их общая площадь составила более 63,3 тыс. кв.м. Компания создает и берет в управление коммерческие объекты с 2015 года.

У сети SOK девять офисов: семь - в Москве, один - в Санкт-Петербурге, и один - в Тель-Авиве. Компания предоставляет коворкинги, офисы, переговорные и конференц-залы.

На SOK приходится 9,3% среди крупнейших операторов гибких офисных пространств по объему открытых площадок, "Ключ" занял пятое место с долей 5,7%.

Ключ Игорь Рыбаков Оскар Хартманн Николай Каторжнов SOK

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