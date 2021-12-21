СД "Газпрома" утвердил инвестпрограмму-2022 на уровне рекордных 1,758 трлн рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил инвестиционную программу на 2022 год на уровне рекордных 1757,68 млрд рублей, сообщила компания.

Ранее максимального значения инвестпрограмма по ПАО достигала в 2018 году - после традиционного полугодового пересмотра она выросла до 1,496 трлн рублей (правда по факту была исполнена на 1,345 трлн рублей).

В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2022 год, общий объем освоения инвестиций составит 1757,687 млрд руб., в том числе объем капитальных вложений - 1427,229 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 77,025 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений - 253,433 млрд руб.