Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СД "Газпрома" утвердил инвестпрограмму-2022 на уровне рекордных 1,758 трлн рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил инвестиционную программу на 2022 год на уровне рекордных 1757,68 млрд рублей, сообщила компания.

Ранее максимального значения инвестпрограмма по ПАО достигала в 2018 году - после традиционного полугодового пересмотра она выросла до 1,496 трлн рублей (правда по факту была исполнена на 1,345 трлн рублей).

В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2022 год, общий объем освоения инвестиций составит 1757,687 млрд руб., в том числе объем капитальных вложений - 1427,229 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 77,025 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений - 253,433 млрд руб.

Газпром

Новости

Общий объем дивидендных выплат "Газпрома" по итогам года может стать рекордным

Аукционные дома ставят рекорды в 2021 году благодаря новичкам и миллениалам

Аукционные дома ставят рекорды в 2021 году благодаря новичкам и миллениалам

Минпромторг РФ не ждет резких скачков мировых цен на металлы в 2022 году

Минпромторг РФ не ждет резких скачков мировых цен на металлы в 2022 году

Цены на газ в Европе превысили $2000 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили $2000 за тысячу кубометров

Калифорния будет судиться с Walmart из-за свалки опасных отходов

Калифорния будет судиться с Walmart из-за свалки опасных отходов

Газ в Европе подорожал до $1900/тыс. куб. м, достигнув нового рекорда

Газ в Европе подорожал до $1900/тыс. куб. м, достигнув нового рекорда

Песков заявил, что остановка подачи газа через "Ямал-Европу" не связана с "СП 2"

Песков заявил, что остановка подачи газа через "Ямал-Европу" не связана с "СП 2"

Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию до 2030 года

Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию до 2030 года

В Сбербанке допустили рост ставок по ипотеке до двухзначных в 2022 году

Газ в Европе подорожал до $1800 за тыс. куб. м. на развороте "Ямала-Европы"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });