"Газпром" ждет за 2021 г. выручку более 8,2 трлн руб. и прибыль свыше 2 трлн руб.

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" ожидает за полный 2021 год выручку свыше 8,2 трлн рублей, EBITDA 3,5 трлн рублей, чистую прибыль свыше 2 трлн рублей, заявил в интервью корпоративному журналу "Газпром" зампред правления концерна Фамил Садыгов.

В 2022 году, добавил он, EBITDA должна превысить 4 трлн рублей, чистая прибыль - более 2,5 трлн рублей. Свободный денежный поток превысит 1 трлн рублей, что кратно больше объема выплаченных в 2021 году дивидендов, ожидает Садыгов.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз выручки "Газпрома" в 2021 году составляет 10,209 трлн рублей, EBITDA - 3,586 трлн рублей, чистой прибыли - 2,388 трлн рублей.

Консенсус-прогноз выручки компании в 2022 году составляет 11,853 трлн рублей, EBITDA - 4,213 трлн рублей, чистой прибыли - 2,82 трлн рублей.

"По нашим прогнозам, в 2021 году мы выйдем на рекордную отметку по выручке: лучший прежний результат, достигнутый в 2018 году, - 8,2 трлн рублей, - будет уверенно превзойден. Та же ценовая конъюнктура на фоне сдерживания роста операционных затрат, достигнутого за счет применения оптимизационных мер, принятых в 2020 году, обеспечила двукратный по сравнению с прошлым годом рост EBITDA. Этот показатель составит в 2021 году около 3,5 трлн рублей, что станет для группы "Газпром" историческим рекордом. Чистая прибыль достигнет максимальной величины за всё время существования компании, превысив 2 трлн рублей. При этом чистая прибыль за первые девять месяцев 2021 года уже составила 1550 млрд рублей, что превышает результаты любого прежнего календарного года!" - сказал финансист.

"При наиболее вероятных сценарных условиях 2022 года EBITDA Группы "Газпром" может превысить 4 трлн рублей; чистая прибыль в тех же условиях превысит 2,5 трлн рублей. Таким образом, мы ожидаем, что в 2022 году будут превзойдены рекордные финансовые показатели 2021 года", - оценил он перспективы 2022 года.

"Объем капитальных расходов по группе "Газпром" составит в 2022 году немногим более 2 трлн рублей (без НДС) (в 2021 году - около 1,9 трлн рублей) и будет находиться около этого уровня в ближайшие годы. Отмечу при этом, что определенное давление на инвестиционные затраты оказывают инфляционные процессы, которые усиливаются сегодня как в России, так и в других странах" - также сказал он.

Налоговые платежи группы "Газпром" в 2021 году составят порядка 3 трлн рублей, то есть примерно 16% от совокупных доходов федерального бюджета.