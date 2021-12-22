Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов

Причиной снижения стало наметившееся ухудшение на мировых рынках капитала

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине из-за наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,06 - 74,5 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,125 руб./$1 (+17,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,5525 руб./EUR1 (+21,75 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 19,28 коп. к уровню закрытия 21 декабря, до 78,37 рубля.

Доллар при этом оказался на 30,44 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,12 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов в среду отыгрывает наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала. Позитивный настрой, который демонстрировали фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона накануне, сменился, преимущественно боковым движением. Кроме того, цены на нефть растеряли темпы роста, который наблюдался во вторник.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,15 за баррель, что на 0,23 % выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,44 за баррель, что на 0,45% выше уровня закрытия рынка 21 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют в целом боковую динамику: китайский CSI300 практически не изменился, прибавив всего 0,08%, южнокорейский Kospi вырос на 0,19%, японский Nikkei 225 - на 0,2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,12%.

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов во вторник, при этом повышение Dow Jones и Standard & Poor's 500 стало максимальным за последние две недели. Настроение инвесторов улучшилось после того, как президентская администрация объявила об активизации борьбы с "омикроном". Таким образом, рынок во вторник отыграл часть потерь, которые он понес за три предыдущих торговых сессии.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале 2021 года увеличился на $16,5 млрд и составил $214,8 млрд. Это максимальный показатель с третьего квартала 2006 года.