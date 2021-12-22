Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,6% благодаря внешнему позитиву

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду умеренным повышением blue chips, отыгрывая позитивную динамику мировых рынков капитала, в том числе растущие цены на нефть и газ; индекс МосБиржи прибавил в начале торгов почти 0,6%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3713,55 пункта (+0,56%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,5%, лидирует в росте "Газпром" благодаря обновлению ценами на газ на европейском рынке исторических максимумов.

Подорожали акции "Газпрома" (+1,5%), "Яндекса" (+1,3%), расписки TCS Group Holding (+1,1%), OZON (+0,8%), ценные бумаги банка ВТБ (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Полюса" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), Polymetal (+0,2%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Доллар США вырос по итогам первой минуты торгов до 74,13 руб./$1 (+0,17 руб.).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное повышение российских акций в начале торгов 22 декабря связано, прежде всего, с позитивной конъюнктурой мировых рынков капитала, в том числе с растущими ценами на нефть и газ, на фоне локального снижения опасений глобальных инвесторов относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" коронавирусной инфекции на темпы восстановления мировой экономики.

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов во вторник, при этом повышение Dow Jones и Standard & Poor's 500 стало максимальным за последние две недели. Настроение инвесторов улучшилось после того, как президентская администрация объявила об активизации борьбы с "омикроном". Президент США Джо Байден призвал американцев вакцинироваться против COVID-19 и не поддаваться панике из-за появления новых штаммов коронавируса. Он сообщил, что правительство закупит 500 млн домашних тестов на наличие коронавируса, их доставка начнется в январе. Таким образом, рынок во вторник отыграл часть потерь, которые он понес за три предыдущих торговых сессии.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром также демонстрируют позитивную динамику, хотя темпы повышения в целом относительно скромные: японский Nikkei 225 прибавляет 0,2%, китайский CSI 300 - 0,08%, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,35%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,12% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможной отрицательной коррекции на фондовом рынке США в среду.

В свою очередь цены на нефть после заметного скачка накануне в ходе утренних торгов 22 декабря демонстрируют умеренное повышение. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,15 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,44 за баррель, прибавив 0,45% по отношению к закрытию 21 декабря.