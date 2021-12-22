Росстат отметил превышение прогноза ЦБ по годовой инфляции

За неделю с 14 по 20 декабря инфляция резко ускорилась

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В России инфляция за неделю с 14 по 20 декабря резко ускорилась до 0,32% с 0,06% с 7 по 13 декабря и 0,07% с 30 ноября по 6 декабря, сообщил Росстат. С начала месяца инфляция к 20 декабря составила 0,44%, с начала года - 7,98%.

Таким образом, рост цен с начала года по состоянию на 20 декабря уже превысил не только прогнозную оценку правительства на весь 2021 год (7,4%), но и интервальный прогноз Банка России на весь 2021 год (7,4-7,9%).

Среднесуточная инфляция за 20 дней декабря составила 0,022% (за аналогичный период декабря 2020 года - 0,03%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в стране на 20 декабря ускорилась до 8,23% с 8,11% на 13 декабря после 8,28% на 6 декабря и 8,4% на конец ноября.

Некоторое ускорение инфляции было ожидаемым - недельные данные по инфляции в конце ноября и первые две недели декабря были сильно волатильны - во многом из-за скачков цен на услуги зарубежного туризма, объясняющихся методикой их расчета.

За неделю с 23 по 29 ноября поездки в Турцию подорожали на 55% (недельная инфляция тогда составила 0,46%) - они учитываются с месячным лагом, то есть вошли в расчеты новогодние туры, а за неделю с 30 ноября по 6 декабря поездки в Турцию подешевели на 17%, с 7 декабря по 13 декабря упали в цене еще почти на 22% (по мере отдаления от новогодних праздников). С 14 по 20 декабря цены на туры стабилизировались - рост на 0,6% и перестали быть значимым фактором для понижения инфляции.

C 14 по 20 декабря значительно выросли цены куриные яйца - на 1,3%, гречневую крупу - на 1,1%, сливочное масло и макаронные изделия - на 1,0%, молоко пастеризованное и чай черный - на 0,9%, муку пшеничную - на 0,8%, сахар, молоко стерилизованное, рис, вермишель, конфеты шоколадные - на 0,7%, свинину, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, сметану, творог жирный - на 0,6%,

Цены на плодоовощную продукцию увеличились за неделю на 1,5% (неделей ранее - на 1,3%), в том числе на капусту - на 4,8%, огурцы - на 4,2%, помидоры - на 1,5%, морковь и яблоки - на 0,8%, лук - на 0,5%, картофель - на 0,3%.

Из отдельных непродовольственных товаров существенно выросли цены: на электропылесосы - на 0,9%, шампуни - на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,2%, дизельное топливо - на 0,3%.

Молочная продукция с 14 по 20 декабря дорожала сильнее, чем неделей ранее. Так, больше всего за неделю подорожало сливочное масло - на 0,96% против 0,82% на предыдущей неделе. Темпы роста цен на пастеризованное молоко выросли до 0,89% с 0,77%, на стерилизованное - до 0,66% с 0,46%, на сметану - до 0,62% с 0,37%.

Творог за неделю стал дороже на 0,61% (на 0,37% неделей ранее), сыры - на 0,54% (на 0,36%).

С начала года сливочное масло стало дороже на 11,6%, пастеризованное молоко - на 10,2%, стерилизованное - на 10,5%, сметана - на 9,9%, творог - на 8,6%, сыры - на 7,1%.

Несколько замедлился рост цен на сухие молочные смеси для детского питания - до 0,04% с 0,05%. С начала года рост составил 4,6%.