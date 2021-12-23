Lotte Group решила продать недостроенный тематический парк в Китае за $1,6 млрд

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейская Lotte Group планирует продать незавершенный проект строительства тематического парка в Китае за 10 млрд юаней ($1,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Lotte, крупнейший в стране оператор отелей, тематических парков и магазинов беспошлинной торговли, привлекла консультанта для оценки потенциального интереса инвесторов к этому проекту, но остается вероятность, что Lotte сохранит проект за собой.

Представитель Lotte заявил агентству, что строительство было остановлено из-за пандемии и решение о будущем проектапока не принято.

Сначала компания планировала завершить строительство проекта Lotte Town в китайском Шэньяне, находящемся примерно в 650 км от Пекина, в 2019 году. Проект включает в себя торговые центры, тематический парк, апартаменты и офисные центры. Инвестиции в строительство Lotte Town должны были составить порядка $2,5 млрд.

Однако в 2016 году отношения Пекина и Сеула резко ухудшились после того, как Южная Корея разрешила США разместить на своей территории систему ПРО THAAD.

В декабре 2016 года власти Китая потребовали остановки строительства проекта Lotte в Шэньяне, сославшись на выявленные нарушения. В 2017 году южнокорейская компания заявляла, что ведет переговоры с властями КНР о возобновлении работ.