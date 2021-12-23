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Объем M&A в мире в 2021 года достиг рекорда, сильные результаты ожидаются и в 2022 году

Общая стоимость глобальных сделок достигла $5,7 трлн

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире в 2021 году достиг рекорда, в том числе благодаря низким процентным ставкам и большому количеству свободных денежных средств, сообщает The Wall Street Journal.

Общая стоимость глобальных сделок, по данным до 21 декабря, составила $5,7 трлн, что на 64% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. При этом их число выросло на 22% - до 59,748 тыс., сообщает Refinitiv.

Для проведения сделок компании использовали деньги, накопленные на ранних стадиях пандемии. Объем денежных средств и их эквивалентов в компаниях, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, в третьем квартале увеличились на 11% в годовом выражении - примерно до $3,78 трлн, по данным S&P Global Market Intelligence.

На долю слияний с участием специализированных компаний по слияниям и поглощениям (SPAC) в этом году пришлось 11% от общего объема сделок M&A, по данным Dealogic на 8 декабря. По итогам всего прошлого года этот показатель составил 6%.

Крупные сделки этого года

В число громких новостей в 2021 году вошло решение AT&T Inc. и Discovery Inc. объединить медиа-активы в новую компанию с листингом на бирже. Она получила название Warner Bros. Discovery.

По условиям соглашения AT&T получит $43 млрд, и ее акционерам будет принадлежать 71% новой компании, акционерам Discovery - 29%. AT&T планирует завершить сделку в середине 2022 года. Портфель Warner Bros. Discovery объединит в себе более 100 хорошо узнаваемых и популярных во всем мире брендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и другие.

Платежная компания Square Inc., возглавляемая генеральным директором Twitter Джеком Дорси, летом договорилась о покупке австралийской финтех-компании Afterpay Ltd. примерно на $29 млрд.

Кроме того, под конец года было объявлено об еще одной мега-сделке, в рамках которой американский разработчик программного обеспечения Oracle Corp. приобретает Cerner Corp., специализирующуюся на электронных медицинских картах, за $28,3 млрд.

Еще одна причина

Помимо низкой стоимости заимствований и достаточных объемов свободных средств еще одной причиной всплеска M&A аналитики называют пересмотр компаниями планов развития и портфелей активов. Кто-то решил избавиться от определенных видов бизнеса, кто-то покупал сторонние компании для расширения.

Например, некоторые компании приобретали технологические фирмы, чтобы улучшить свои цифровые возможности, в то время как другие подбирали конкурентов для наращивания объемов продаж.

Так, в ноябре Signet Jewelers, которая владеет одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, приобрела розничного продавца свадебных украшений Diamonds Direct USA Inc. за $490 млн.

Прогноз на 2022 год

Ожидается, что многие из факторов, которые подталкивали компании к заключению сделок M&A в 2021 году, сохранятся и в следующем году, говорят юристы и консультанты по слияниям и поглощениям.

Однако очевидно, что в ближайшее время произойдут изменения, которые могут замедлить темпы корпоративных объединений. В их число входит повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, что может увеличить финансовые затраты компаний, а также усиление контроля со стороны антимонопольных регуляторов, пишет WSJ.

Кроме того, еще только предстоит выяснить, повлияют ли новые штаммы COVID-19, в том числе "омикрон", на заключение сделок, отмечают консультанты.

"Мы смотрим на масштабные тенденции, которые сохраняются на протяжении многих лет, и спрашиваем: "Есть вероятность, что они продолжатся, или нет?" И мы пришли к выводу, что в целом они, скорее всего, продолжатся и в следующем году", - сказал партнер Bain & Co. Дэвид Хардинг.

По словам Колина Уиттмера из PricewaterhouseCoopers, в преддверии 2022 года ряд экономических факторов предполагает, что число сделок M&A останется значительным. В том числе он имеет в виду рост экономики США, высокие корпоративные доходы и существенные остатки денежных средств на балансах.

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