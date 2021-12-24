S&P 500 перед Рождеством обновил рекорд в 68-й раз в этом году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом Standard & Poor's 500 достиг рекорда в 68-й раз в текущем году.

Прошедшие торги стали последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества. За четыре рабочих дня значение S&P 500 увеличилось на 2,2%, Dow Jones Industrial Average - на 1,7%, Nasdaq Composite - на 2,8%.

На следующей неделе торговля акциями возобновится, но, вероятнее всего, обороты будут оставаться низким в преддверии празднования Нового года, отмечает MarketWatch. Хотя биржи США будут работать и 31 декабря, и 3 января, торги на многих других мировых рынках в эти дни проводиться не будут.

Инвесторы остаются в позитивном настроении и ожидают, что новый штамм коронавирусной инфекции не окажет сильного влияния на глобальную экономику. Этому способствовала, в том числе, новость от фармацевтической компании AstraZeneca о том, что бустерная третья доза вакцины от коронавируса приводит к значительному росту уровня антител против штамма "омикрон".

"Сейчас речь идет об оптимизме, что этот штамм не будет таким плохим для экономики, как "дельта" и оригинальный вирус", - отмечает главный экономический стратег Capitol Securities Management Кент Энгельке.

"Есть большие надежды на то, что быстрое развертывание бустерных инъекций во многих странах позволит держать число госпитализаций на управляемом уровне, избегая необходимости в жестких или длительных локдаунах", - полагает ведущий инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджян.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в четверг. Расходы увеличились на 0,6%. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.

Индекс потребительских цен (PCE Core), который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, поднялся в ноябре на 0,5% за месяц и на 4,7% за год, причем годовые темпы роста стали максимальными с 1982 года.

Продажи новых домов в США в ноябре подскочили на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 744 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с апреля, сообщил Минторг. Консенсус-прогноз предполагал повышение всего на 3,4%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в декабре поднялся до 70,6 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 месяцев, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 70,4 пункта. Аналитики не прогнозировали пересмотра.

В четверг повысилась стоимость компаний из сферы туризма и авиаперевозок, в том числе Marriott International - на 1,6%, United Airlines Holdings - на 0,7%.

Котировки акций Ortho Clinical Diagnostics подскочили по итогам торгов на 6,9% после того, как Quidel Corp. сообщила о покупке этого производителя медицинского оборудования для диагностики за $6 млрд.

Между тем цена торгующихся в США бумаг JD.com Inc. упала на аналогичную величину - на 6,9%. Китайский технологический гигант Tencent Holding Ltd. намерен резко сократить свою долю в интернет-ритейлере JD.com, распределив бумаги компании между своими акционерами в рамках выплаты промежуточных дивидендов.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 196,67 пункта (0,55%) и достиг 35950,56 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции Caterpillar, подорожавшие на 2%, а также Dow Inc. и Honeywell International - на 1,7%. При этом наиболее существенно снизились цены бумаг Visa Inc. и Merck & Co. Inc. - на 0,6%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 29,23 (0,62%) - до 4725,79 пункта. Акции Tesla подорожали на 5,8% и стали локомотивом подъема среди компаний, входящих в расчет индекса.

Nasdaq Composite поднялся по итогам сессии на 131,48 пункта (0,85%), составив на закрытие 15653,37 пункта.