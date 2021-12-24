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Депутат предложил сделать программу льготной ипотеки бессрочной

Это позволит стабилизировать цены на жилье и снизит ажиотажный спрос у населения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Для снижения ажиотажного спроса необходимо сделать программу льготной ипотеки на массовое жилье бессрочной, предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в пятницу.

"Срочная льготная ипотека создает ажиотажный спрос на жилье. (...) Для стабилизации спроса и предложения в 2022 году и далее необходимо установить на массовое доступное жилье бессрочную льготную ипотеку, которая не должна превышать 5% годовых. И она должна действовать постоянно", - сказал Кошелев на итоговой пресс-конференция комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Он добавил, что это решение в числе других комплексных мер позволит серьезно стабилизировать цены на рынке жилья и снизит ажиотажный спрос у населения.

Программа льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии программа была продлена до 1 июля 2021 года. Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была установлена в размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ - в 3 млн рублей.

В июле власти решили продлить программу до июля 2022 года, но с корректировкой: повышением ставки до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн рублей для всех регионов, что резко снизило ее востребованность в регионах с наиболее дорогим жильем.

Владимир Кошелев Госдума

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