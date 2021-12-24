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ЦБ будет согласовывать с банками даты запуска новых сервисов СБП

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Банк России согласился предварительно согласовывать с банковским сообществом сроки запуска новых сервисов в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в письме ЦБ, опубликованном на сайте Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия").

Ассоциация обратилась к регулятору с такой просьбой в связи тем, что не все банки могут подключить новые сервисы в установленные регулятором сроки. В частности, речь шла о сервисе Me2Me pull, который был запущен в октябре 2021 года и позволяет физическим лицам переводить деньги между своими счетами в разных банках.

"Обеспечение устойчивости платежной системы и бесперебойности оказания сервисов является значимой задачей для всех банков Российской Федерации, особенно для СЗКО (системно значимых кредитных организаций - прим ИФ). При этом технологические процессы интеграции сервиса Me2Me pull, доработки дистанционных каналов его предоставления, взаимодействия с вендорами и сторонними подрядчиками зачастую занимают длительное время и несут в себе дополнительные скрытые риски, возрастающие по мере увеличения масштаба бизнеса кредитной организации. В результате ряд крупных кредитный организаций, концентрирующий порядка 70% рынка средств физических лиц, пока не смогли присоединиться к сервису Me2Me pull", - говорится в обращении.

Ассоциация также отметила, что из-за масштабов деятельности неподключенных банков клиенты часто не могут использовать новый сервис, что вызывает негативную реакцию и снижает привлекательность СБП в целом в глазах населения.

"В этой связи в целях предотвращения аналогичных ситуаций в дальнейшем с другими сервисами СБП предлагается рассмотреть возможность организации обсуждения приемлемой даты запуска новых сервисов с представителями крупнейших игроков на рынке платежей, от реализации сервисов СБП которыми зависит полнота покрытия новыми услугами значительной части населения страны", - сказано в письме.

В ответном письме Банк России поддержал предложение о предварительном согласовании сроков запуска новых сервисов в СБП и предложил использовать этот принцип в дальнейшей работе.

"Учитывая изложенное, поддерживаем предложенный Ассоциацией банков России подход о предварительном согласовании с банковским сообществом сроков запуска новых сервисов СБП и предлагаем использовать его в дальнейшем в рамках установленной процедуры общественного обсуждения с размещением на сайте Банка России проектов нормативных актов для проведения оценки их регулирующего воздействия, а также с учетом синхронизации вступления в силу нормативных актов со сроками доработки автоматизированных систем согласно релизной политике Банка России", - говорится в ответе регулятора.

Банк России АРБ СБП

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