"Вымпелком" закрыл сделку по покупке облачного подразделения IBS

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" закрыло сделку по приобретению провайдера облачных сервисов IBS DataFort у компании IBS.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, с 23 декабря собственником 100% ООО "ИБС Датафорт" стало ПАО "Вымпелком".

Компания объявила о приобретении IBS DataFort 16 декабря. Сумма сделки не называлась. В июне РБК со ссылкой на источники писала, что в рамках сделки IBS оценивает стоимость своего подразделения в 2,5-3 млрд рублей.

В "Вымпелкоме" рассчитывают, что приобретение IBS DataFort позволит оператору расширить портфель облачных B2B- и B2G-услуг и стать одним из ведущих игроков этого рынка благодаря цифровой инфраструктуре и экспертизе IBS DataFort. В планах также совместная разработка новых продуктов и интегрированных решений на стыке облачных технологий, кибербезопасности, BigData и IoT, отмечается в релизе.

IBS DataFort является крупным и быстрорастущим независимым провайдером сервисов облачной IT-инфраструктуры и информационной безопасности, одним из лидирующих PureCloud-игроков. Компания работает на рынке IT с 2001 года и предлагает управляемые сервисы частного, публичного и гибридного облаков для решения полного спектра бизнес-задач, в том числе облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ИБС Датафорт" зарегистрировано в 2006 году. Выручка юрлица в 2020 году составила 592 млн рублей, чистая прибыль – 34 млн рублей.