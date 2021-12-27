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Альфа-банк вместе с МФК "Займер" создали микрокредитную компанию

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Альфа-банк вместе с МФК "Займер" создали микрокредитную компанию МКК "А Деньги", свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"А Деньги" была зарегистрирована 24 декабря, ее уставный капитал составляет 300 млн рублей. Учредителями выступили Альфа-банк с долей 73% и микрофинансовая компания "Займер", которая получила 27%.

Микрокредитная компания (МКК) - это вид микрофинансовой организации, которая имеет право привлекать средства юрлиц и акционеров, но не может привлекать средства физлиц (не являющихся их учредителями) и выпускать облигации. Закон запрещает МКК выдавать одному заемщику потребительские займы на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.

МФК "Займер" (бренды "Займер. Робот онлайн займов" и "РобоКредит") основана в 2013 году бизнесменом Сергеем Седовым. Компания входит в группу Robocash Group, работающую в Казахстане, странах ЕС и ряде стран Юго-Восточной Азии. "Займер" специализируется на дистанционной выдаче микрозаймов "до зарплаты" физическим лицам на сумму до 30 тысяч рублей сроком до 30 дней (payday loans). Чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев 2021 года составила 1,18 млрд рублей.

Основными акционерами Альфа-банка являются через ABH Holdings Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Андрей Косогов, Mark Foundation for Cancer Research и UniCredit S.p.A.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2021 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Альфа-банк МФК Займер А Деньги Сергей Седов

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