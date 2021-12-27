Фонд защиты прав дольщиков за год вернул в бюджет РФ 250 млн рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Фонд защиты прав дольщиков за 2021 год взыскал с физических и юридических лиц, которые причинили ущерб дольщикам, более 250 млн рублей в пользу бюджета РФ. Такие данные приводятся в сообщении фонда.

"Эти средства поступили от продажи конкурсными управляющими имущества застройщиков-банкротов. Еще Фонд заявляется потерпевшим и гражданским истцом в рамках заведенных уголовных дел", - сообщили в фонде. На сегодняшний день объем заявленных исков в делах о банкротстве составляет 28 млрд рублей, по уголовным делам - почти 20 млрд.

Как подчеркнул глава фонда Константин Тимофеев, организация использует все возможные способы восполнить ущерб бюджету, нанесенный недобросовестными застройщиками, и продолжить восстанавливать права дольщиков во всех регионах.

"Если у застройщика есть хоть какое-то имущество или деньги на счетах, то мы приложим все усилия, чтобы они были возвращены в бюджет", - прокомментировал он.