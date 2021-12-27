Требование хранить на территории РФ документы и базы данных бухучета отложили на 2 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ перенес с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года вступление в силу федерального стандарта бухгалтерского учета, обязывающего экономические субъекты хранить документы бухучета, а также данные, содержащиеся в таких документах, и размещать базы таких данных на территории РФ.

Согласно сообщению на сайте министерства, срок начала действия стандарта перенесен приказом №224н от 23 декабря 2021 года, который направлен на государственную регистрацию в Минюст.

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете", в котором содержатся требование хранения документов и баз данных на территории РФ был утвержден приказом Минфина N62н от 16 апреля 2021 года.

В сообщении министерства отмечается, что перенос вступления в силу нового требования делается с целью обеспечения условий для организации надлежащего хранения документов бухгалтерского учета на территории РФ.

При этом особо подчеркивается, что декабрьский приказ не вносит изменения в сам федеральный стандарт, не отменяет и не изменяет требование хранения документов бухгалтерского учета на территории РФ. Организации вправе принять самостоятельное решение о следовании данному требованию до 1 января 2024 года

Участники рынка в комментариях после издания приказа о введении нового стандарта обращали внимание, что в отношении данных бухучета правила хранения не вызывают существенных вопросов и не должны создать каких-либо практических сложностей. Все данные в оригинале должны храниться на территории РФ в бумажном виде с подписью ответственного лица, либо в электронном виде с электронной цифровой подписью ответственного лица, а копии могут храниться за рубежом.

Вопросы вызывало новое требование в отношении размещения баз данных бухучета на территории РФ. Этот вопрос особенно актуален для компаний, входящих в международные транснациональные группы, имеющих штаб-квартиры за рубежом и ведущих бизнес в России. Такие компании зачастую ведут бухгалтерский учет в единой корпоративной учетной системе, и эта система размещается на серверах за рубежом (например, в стране расположения штаб-квартиры). После вступления в силу нового стандарта таким компаниям предстоит решить, каким образом выполнить требование о локализации в России баз данных бухгалтерского учета.

В то же время новый стандарт не запрещает хранить базы данных за рубежом. Компании могут продолжать вести учет в корпоративных учетных системах и накапливать эту информацию на серверах, расположенных в других странах. Однако, исходя из буквальной трактовки требований нового стандарта, необходимо обеспечить одновременное параллельное сохранение баз и на сервере, расположенном на территории РФ.

Выбор варианта выполнения требований о локализации бухгалтерских баз данных зависит от ряда факторов - текущей организации бухгалтерского учета, масштабов бухгалтерских процессов и объемов данных, требований штаб-квартиры, планов компании по росту и развитию.