Индексы США выросли в понедельник, S&P 500 вновь обновил рекорд

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в понедельник, причем индикатор Standard & Poor's 500 по итогам сессии достиг рекордной отметки в истории в 69-й раз с начала года.

Текущая неделя в Штатах ожидается достаточно спокойной и бессобытийной - с Рождества по Новый год не запланировано раскрытия отчетности или встреч компаний с инвесторами, а также практически нет публикаций макроэкономической статистики, за исключением ряда показателей в отношении рынка жилья и данных об обращениях за пособиями по безработице в четверг.

В центре внимания инвесторов в отсутствие прочих новостей снова оказалась ситуация с коронавирусом. Как сообщалось, в США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

"Мы в целом ожидаем тихих торгов, где главными факторами будут новости про "омикрон" и закрытие позиций в конце года (скорее всего, такая ситуация будет наблюдаться всю неделю)", - написал аналитик Sevens Report Том Эссейе.

"Любые данные, подтверждающие, что штамм "омикрон" не так опасен, как предыдущие, помогут акциям продлить ралли в конце года, тогда как новости о локдаунах станут негативным фактором", - добавил аналитик.

Из-за пандемии и плохой погоды американские авиакомпании отменили свыше 3 тыс. рейсов на прошлой неделе и перенесли еще несколько тысяч. Акции United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc. по итогам торгов в понедельник подешевели на 0,7% и 0,8% соответственно.

Также в минусе завершили сессию бумаги операторов круизных лайнеров Carnival Corp. и Royal Caribbean Group, подешевевшие на 1,2% и 1,4% соответственно.

Тем временем цена акций производителей микрочипов Advanced Micro Devices Inc. и NVIDIA Corp. подскочила на 5,6% и 4,4%.

Энергетические компании также завершили торги в положительной зоне вслед за подъемом цен на нефть. Акции APA Corp. подорожали на 7,3%, Devon Energy Corp. - на 6,1%, Diamondback Energy Inc. - на 4,9%.

Котировки акций GoDaddy Inc. подскочили на 8,4% после сообщения WSJ о том, что инвесткомпания Starboard Value LP стала владельцем 6,5%-й доли в ведущем в мире регистраторе доменных имен в интернете. Starboard известна как активист-инвестор - после покупки доли в компании она зачастую настаивает на включении своего представителя в совет директоров и добивается увеличения рентабельности и прочих показателей.

Капитализация FactSet Research Systems Inc. поднялась на 1,3% на новости о приобретении бизнеса CUSIP Global Services у S&P Global Inc. за $1,925 млрд, а акции News Corp. выросли на 1,1% после сообщения о покупке у IHS Markit бизнеса Base Chemicals за $295 млн.

Между тем акции фармкомпании BridgeBio Pharma Inc. рухнули на 72% после неудачных результатов клинических испытаний препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний Acoramidis (Акорамидис).

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 251,82 пункта (0,98%) и достиг 36302,38 пункта, остановившись в 0,4% от рекордного максимума.

Лидерами роста стали бумаги Apple Inc. (+2,06%), Microsoft Corp. (+2,00%) и Salesforce.com Inc. (+1,96%), а самое сильное снижение продемонстрировали бумаги Walt Disney Co. (-0,71%), Boeing Co. (-0,64%) и Caterpillar Inc. (-0,32%).

Значение Standard & Poor's 500 за день увеличилось на 65,40 пункта (1,38%) - до 4791,19 пункта.

Nasdaq Composite поднялся по итогам сессии на 217,89 пункта (1,39%), составив на закрытие 15871,26 пункта, что является рекордным значением с середины ноября.