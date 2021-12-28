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Мосбиржа тестирует торги фьючерсами на газ и цемент, где цены определяет узбекская биржа

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа 21 декабря запустила тестовые торги расчетными фьючерсными контрактами на сжиженный газ и цемент, цены которых определяются на спот-торгах Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ), говорится в сообщении российской биржи.

Участникам доступны контракты с двумя сроками исполнения - в январе и феврале 2022 года. Код контракта на цену сжиженного газа - LG, на цену цемента - CM.

По итогам первого этапа торгов УзРТСБ примет решение о внедрении электронных биржевых систем "Московской биржи" для запуска реальных торгов деривативами на товарные активы на собственной базе.

Доступ к тестовым торгам получили первые семь самых активных брокерских компаний - членов УзРТСБ. Объем торгов за период 21-24 декабря 2021 года составил 115 контрактов, было заключено 36 сделок.

"В рамках сотрудничества узбекские коллеги смогут на базе наших технологий предложить своим клиентам инструментарий для прогнозирования цен и хеджирования ценовых рисков на основные товарные активы", - отметил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Московской биржи" Игорь Марич.

Торги фьючерсными контрактами организованы в рамках меморандума о сотрудничестве между УзРТСБ и Московской биржей, подписанного в ноябре 2021 года.

Мосбиржа

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