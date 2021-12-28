Решение о размещении "зеленых" облигаций Москва примет в середине 2022 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Решение о размещении "зелёных" народных облигаций Москвы объемом до 5 млрд рублей примут в середине следующего года, сообщил на мероприятии по запуску тысячного электробуса в столице заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В следующем году планируем вернуться к вопросу размещения зелёных облигаций для населения. (...) Решили отложить это решение до середины следующего года", - заявил Ефимов.