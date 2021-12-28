Большинство регионов Урала запланировали выход на рынок облигаций в 2022 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Четыре из шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) в 2022 году планируют размещение облигаций на общую сумму до 44 млрд рублей – чуть больше половины первоначального плана на этот год, в котором по факту ни один уральский регион на облигационный рынок не вышел.

Инфраструктурная новинка

Как следует из материалов региональных парламентов об утверждении бюджетов субъектов УрФО на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в следующем году планируют разместить облигации Свердловская и Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский (ХМАО) автономные округа. При этом суммы возможных облигационных займов в целом скромнее по сравнению с планами текущего года, а в областных программах заимствований появилась новинка – "длинные" бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты.

Так, согласно программе государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в следующем году за счет размещения облигаций планируется привлечь в областную казну 8 млрд рублей, при этом выплатить по государственным ценным бумагам предполагается 8,5 млрд рублей. Также регион рассчитывает на привлечение бюджетных кредитов на сумму 5,13 млрд рублей для реализации инфраструктурных проектов (предельный срок погашения по ним – 2038 год) и банковских кредитов с предельным сроком погашения в 2027 году на сумму до 22 млрд рублей (при этом к погашению в будущем году запланировано 16,5 млрд рублей коммерческих займов). Таким образом, разница между привлеченными и погашенными банковскими кредитами в 5,5 млрд рублей может стать ведущим источником покрытия дефицита свердловского бюджета на 2022 год (11,2 млрд рублей, или 3,13% расходов).

Вместе с тем, в департаменте информационной политики Свердловской области "Интерфаксу" заявили, что "решения об условиях привлечения заемных средств в 2022 году будут приниматься исходя из фактического исполнения бюджета и потребности в привлечении дополнительных источников финансирования".

Тюменская область для покрытия бюджетного дефицита (37,534 млрд рублей, или 16% расходов) планирует обеспечить средства путем размещения облигационного займа в размере 10 млрд рублей и привлечения коммерческих кредитов в размере 17,7 млрд рублей. Также власти региона ожидают получения бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты – 4,86 млрд рублей.

В ХМАО для покрытия дефицита (33,548 млрд рублей, или 11,7% расходов) планируют размещение гособлигаций номинальным объемом 16 млрд рублей. Кроме того, предусмотрено привлечение банковских кредитов на сумму до 20 млрд рублей и бюджетных инфраструктурных кредитов. "Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой заявлено 9 инфраструктурных проектов. (. . .) Бюджетные кредиты на их реализацию запланированы в бюджете автономного округа на общую сумму 8,666 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 3 млрд 665,4 млн рублей, в 2023 году - 5 млрд рублей", - пояснили "Интерфаксу" в департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа.

Ямальские власти запланировали размещение облигаций на сумму 10 млрд рублей также для частичного покрытия дефицита (25,117 млрд рублей, или 9,2% расходов). Банковские и бюджетные инфраструктурные кредиты в программе внутренних заимствований региона не указаны. Однако, как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора ЯНАО, в рамках "инфраструктурного меню" округ подал заявку на инфраструктурный бюджетный кредит для реализации проекта по строительству железнодорожного Северного Широтного хода на сумму до 50 млрд рублей.

Без облигаций

Челябинская область, дебютировавшая в 2020 году на облигационном рынке после многолетнего перерыва, в следующем году размещать ценные бумаги, а также привлекать банковские кредиты не планирует. Ранее сообщалось, что бюджет региона утвержден с дефицитом в размере 37,275 млрд рублей, или 14,5% расходов. Его предполагается профинансировать за счет остатков собственных средств и разницы между привлеченными и погашенными бюджетными федеральными кредитами.

"Дефицит носит технический характер, его планируется покрыть без коммерческих заимствований", - поясняли "Интерфаксу" в областном Минфине.

Вместе с тем, согласно программе областных государственных внутренних заимствований, в отличие от 2022 года на 2023 и 2024 годы предусмотрено размещение гособлигаций на срок до 7 лет (20,7 млрд рублей и 15,7 млрд рублей соответственно).

Кроме того, в 2022 году регион, как и другие субъекты УрФО, рассчитывает привлечь бюджетный кредит на реализацию инфраструктурных проектов - 6,59 млрд рублей (на срок до 2037 года).

Как сообщили "Интерфаксу" в финансовом управлении Курганской области, выпуск ценных бумаг в 2022-2024 годах не планируется. "Источники финансирования дефицита бюджета (в 2022 году утвержден в размере 6,27 млрд рублей, или 9% расходов - ИФ): банковские кредиты, бюджетные кредиты, остатки средств на счетах.

В частности, для финансирования дефицита и исполнения расходных обязательств областного бюджета, а также для погашения существующих долговых обязательств Курганской области предусмотрено привлечение кредитов коммерческих банков в размере 9,274 млрд рублей. Из них 6,5 млрд рублей - на погашение долговых обязательств перед кредитными организациями", - пояснили в финуправлении.

Также в финуправлении отметили, что региону одобрены инфраструктурные проекты с объемом финансирования за счет кредитов из федерального бюджета в сумме 1,676 млрд рублей, из них 642 млн рублей планируется привлечь в 2022 году.

Расчет на собственные силы

После проверившего всех на прочность 2020 года, года начала пандемии, уральские регионы, за исключением Курганской области, в первоначально утвержденных бюджетах на 2021 год планировали размещение облигаций суммарным объемом более 83 млрд рублей. Однако в течение этого года ситуация развивалась намного лучше прогнозов, положенных в основу бюджетов: промпроизводство, в том числе в базовых для каждого из регионов отраслей, увеличилось, обеспечив рост собственных доходов. В результате планы заимствований были скорректированы. Вкупе с бюджетными федеральными кредитами это позволило территориям обойтись без выпуска ценных бумаг и даже взять курс на снижение госдолга.

Так, по данным департамента информационной политики Свердловской области, в этом году в целях исполнения областного бюджета привлекались банковские кредиты на сумму 6,5 млрд рублей, а также бюджетный федеральный кредит в сумме 11,4 млрд рублей, полученный для замещения рыночных заимствований.

"За счет средств бюджетного кредита и дополнительных доходов, полученных в областной бюджет в 2021 году, полностью погашена задолженность Свердловской области по банковским кредитам. Кроме этого, в связи с истечением срока действия государственной гарантии Свердловской области, предоставленной в 2011 году, она была списана с долга. В результате на 22 декабря 2021 объем долга области составил 104,9 млрд рублей, из которых 62 млрд рублей - задолженность по государственным облигациям Свердловской области и 42,9 млрд рублей - задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета", - пояснили в департаменте.

Тюменская область, планировавшая в начале 2021 года разместить госбумаги на 10 млрд рублей и занять у банков 7 млрд рублей, также справилась без коммерческих заимствований. "Область заканчивает финансовый год без коммерческих заимствований благодаря росту доходной части бюджета", - отмечал ранее директор областного департамента финансов Михаил Таранов.

Аналогичная ситуация сложилась в Челябинской области, где власти трижды в течение года корректировали предельный объем размещения госбумаг, сократив его в сентябре до нуля с первоначальных 20 млрд рублей. Отказ от планов размещения облигаций пояснялся ликвидацией дефицита бюджета в течение года в результате роста доходной части областного бюджета в связи с уточнением прогноза по налоговым и неналоговым поступлениям.

В пресс-службе губернатора ЯНАО "Интерфаксу" также уточнили, что отказ от размещения облигаций в этом году был обусловлен "улучшением макроэкономический ситуации и ростом доходов относительно плановых значений".