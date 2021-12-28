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МГИМО подготовит "Роснефти" анализ правовых условий недропользования на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) провел тендер на подготовку анализа современных международно-правовых условий освоения нефтегазовых месторождений за пределами государственной территории РФ.

Согласно материалам закупки, в работе должны быть учтены разные законодательные режимы лицензирования недропользования и поиска месторождений на территории государств Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

По итогам анализа должны быть выработаны рекомендации для НК "Роснефть". Стоимость работы оценивается в 100-150 тыс. руб.

На Ближнем Востоке "Роснефть" в данный момент работает в Ираке, является собственником терминала в Ливане, в Северной Африке - в Египте, в Юго-Восточной Азии - в Мьянме, имеет проект НПЗ в Индонезии, в текущем году вышла из разведочных и добывающих проектов во Вьетнаме.

МГИМО Роснефть

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