Рынок муки РФ на фоне рекордов и антирекордов. Обзор

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рынок муки РФ вслед за рынком зерна в уходящем году столкнулся с ценовыми рекордами. На этом фоне производство поставило новый антирекорд, но экспорт в новом мукомольном сезоне (август 2021-июль 2022 гг.) растет, следует из обзора, подготовленного заместителем генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ириной Глазуновой.

Производство: новый антирекорд

Как сообщила Глазунова "Интерфаксу", производство муки в РФ по итогам 11 месяцев 2021 года поставило новый антирекорд и снизилось до 8,1 млн тонн против 8,39 млн тонн годом ранее.

"При этом сохраняется тренд на более значительное понижение выработки ржаной муки. Если общее производство муки за январь-ноябрь снизилось на 3,5%, то выработка ржаной муки упала на 8,3%", - сказала она.

При этом Глазунова отметила, что, говоря о сокращении выработки муки, не следует забывать о теневом секторе. Это в основном мелкие "прихозяйственные" мельницы, которые не отчитываются перед Росстатом, и их доля, по оценкам, в последние годы возрастает, пояснила она.

"В то же время мы считаем, что в стране действительно произошло значимое сокращение производства муки. И связано это, во-первых, с оттоком мигрантов, во-вторых, с общим снижением среднедушевого потребления, в том числе в связи с переходом к малоподвижному образу жизни в период COVID-19", - сказала Глазунова.

За 4 месяца мукомольного сезона (за август-ноябрь) общее производство муки составило 3,21 млн тонн по сравнению с 3,2 млн тонн за тот же период прошлого сезона. Ржаной муки за этот период было произведено 189,6 тыс. тонн против 216,9 тыс. тонн год назад.

По словам Глазуновой, маржинальность производства пшеничной муки в начале сезона уходила "в минус" в связи с опережающим ростом стоимости помольной партии пшеницы по сравнению с ценой реализации муки. "В дальнейшем она в целом находилась на положительных значениях. Однако следует иметь в виду, что расчет произведен по заявляемым участниками мукомольного рынка ценам, без учета скидок покупателям. А такая практика все чаще применялась производителями в ноябре и декабре из-за вялого спроса", - сказала она.

"Зеркальные" цены

Ценовая ситуация на рынке муки, как зеркало, отражала динамику цен на зерно.

Как сообщила Глазунова, после небольшой сезонной просадки в июне-июле, в августе цены на пшеничную муку начали активно расти вслед за ростом цен на пшеницу. Так, цена на пшеничную муку на Алтае в августе выросла до 20 446 рублей за тонну с 20 188 рублей в июле и 20 080 рублей в августе 2020 года. В центре цены повысились до 22 671 рубля с 21 493 рублей. В августе 2020 года цена была чуть выше – 20 699 рублей за тонну.

"В связи с дефицитом сырья предлагаемые объемы муки к реализации у многих предприятий были невелики. В то же время спрос покупателей резко вырос. Они стремились закупить как можно больше муки по еще относительно приемлемым для них ценам, - сказала Глазунова. - В сентябре цены на пшеничную муку во многих субъектах РФ превысили рекордные планки ноября 2020 года".

Так, на Алтае пшеничная мука подорожала до 22 370 рублей за тонну (22 323 рубля в ноябре 2020 года), в центре – до 24 518 рублей (23 969 рублей).

"Во второй половине осени наблюдался значительный разброс цен на муку в разрезе регионов в зависимости от стоимости пшеницы. В конце года темпы повышения цен заметно ослабели в связи с низким спросом покупателей. Ожидаемой мукомолами предновогодней активизации спроса не произошло", - констатировала эксперт.

Как сообщила Глазунова, цены на ржаную муку, как и на пшеничную, прошли небольшую сезонную "просадку" в июне и июле. В дальнейшем эта мука дорожала до конца года. Так, на Алтае в августе цена составила 15 800 рублей против 15 583 рублей за тонну в июле, в ноябре она достигла 17 953 рублей, в декабре - "перешагнула" 18 тыс. рублей за тонну. Однако эти показатели ниже цен, которые были год назад.

Как отметила Глазунова, цены на рожь в этом году пока далеки от рекордов весны прошлого года.

При этом она обратила внимание на то, что цены на ржаную муку в двух крупных зонах ее производства - Поволжье и Алтайском крае - максимально сблизились. Темпы повышения цен на рожь с начала зернового сезона в этих регионах составили 35% и 28% соответственно.

Экспорт: Грузия сменила Китай

По словам Глазуновой, экспорт российской пшеничной муки в минувшем мукомольном сезоне заметно упал - до 181 тыс. тонн с 299 тыс. тонн сезоном ранее. Но за пять месяцев текущего сезона отгрузки выросли, несмотря на высокий ценовой уровень. Экспорт, по предварительным данным, составил 139 тыс. тонн, в том числе 30 тыс. тонн - за декабрь. За аналогичный период 2020 года было экспортировано 85 тыс. тонн муки.

"Снижение экспорта муки в прошлом сезоне во многом обусловлено сокращением закупок Китаем. В течение нескольких сезонов он занимал лидирующие позиции в импорте российской пшеничной муки. Так, в сезоне 2018/2019 он ввез 106 тыс. тонн, в 2019/2020 - уже 138 тыс. тонн, - сообщила она. - В прошлом сезоне его закупки сократились до 31 тыс. тонн, однако Китай по-прежнему сохранял первое место в рейтинге импортеров". Его доля составляла 17%. В августе-декабре 2021 года она снизилась до 4%.

В августе-декабре 2021 года на первое место вышла Грузия, которая в прошлом сезоне была пятой. Ее доля выросла с 7% до 20%. На втором и третьем местах - Афганистан (17%) и Ирак (7%), не входившие ранее в рейтинг крупных импортеров российской муки (15 и 12 места соответственно в сезоне 2020/2021).