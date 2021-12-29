Рынки акций Европы выросли по итогам торгов во вторник

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы укрепились по итогам торгов во вторник на оптимизме инвесторов, считающих, что распространение штамма коронавируса "омикрон" не ставит под угрозу восстановление мировой экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,62% и составил 488,50 пункта. Индикатор находится менее чем в 1% от исторического максимума, достигнутого в ноябре.

Французский индекс САС 40 прибавил 0,57%, германский DAX - 0,81%, итальянский FTSE MIB - 0,78%.

Испанский индекс IBEX увеличился на 0,77% после данных о том, что объем розничных продаж в Испании в ноябре подскочил на 4,9% в годовом выражении. До этого продажи не росли четыре месяца подряд.

Биржи Великобритании и Ирландии по-прежнему оставались закрытыми и откроются только в среду.

Как показали опубликованные на прошлой неделе результаты исследований, "омикрон" реже приводит к госпитализации, чем штамм "дельта", и у больных наблюдаются более мягкие симптомы.

Поддержку европейским акциям оказал фондовый рынок США, подскочивший накануне. Основные индексы Уолл-стрит завершили торги понедельника ростом на 1-1,4%.

По мнению инвестиционного директора Flowbank SA Эсти Двек, европейские акции с большой вероятностью будут расти вслед за американскими индексами в ближайшие недели.

"Предприятия продемонстрировали впечатляющую способность приспосабливаться к ограничениям, и пусть даже новые меры вероятны в ближайшей перспективе, они едва ли повлияют на общий рост европейской экономики в 2022 году", - приводит её слова агентство Bloomberg.

Акции немецкого химического концерна BASF SE подорожали на 0,7% после сообщения о том, что швейцарская Clariant AG покупает бизнес компании по производству препарата от диареи аттапульгит в США за $60 млн.

Цена бумаг Clariant выросла на 0,45%.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx 600 во вторник стали акции германской TUI AG, крупнейшего туроператора в Европе, (+4,25%), польского банка Bank Polska Kasa Opieki S.A. (+2,86%) и французского оператора коммунальных услуг Veolia Environnement S.A. (+2,74%).