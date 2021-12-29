Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,4%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне локального ухудшения фондовой конъюнктуры в Азии и забуксовавшей в росте нефти (Brent консолидируется у $79 за баррель). Индекс МосБиржи за минуту торгов потерял 0,4%, при этом упали после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев акции "Магнита".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3763,61 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 4,5%.

Доллар стоит 73,7 рубля (-0,02 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-4,5%, до 5407,5 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 294,37 рубля на бумагу), расписки OZON (-1,2%), акции ПАО "Полюс" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), UC Rusal (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,1% "префы"), "РусГидро" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

США очень ждут дискуссий с РФ на запланированных на 10 января переговоров по стратегической стабильности, однако Вашингтон не хотел бы вести обсуждение своих союзников без их ведома, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс. Он выразил уверенность, что в ходе обсуждений у сторон будут как сферы, где они придут к соглашению, так и сферы, где будут разногласия.

Прайс также напомнил, что подход США в ситуации вокруг Украины остается последовательным - "сдерживание и дипломатия" в отношении РФ, которую ждут серьезные последствия в случае враждебных действий против Украины. Он добавил, что по-видимому, Госдеп в ближайшие дни еще обнародует дополнительные детали готовящихся переговоров РФ и США.

Индексы акций в США во вторник завершили торги без единой динамики, изменившись на 0,1-0,6%. Dow Jones (+0,3%) вырос пятую сессию подряд, что стало самым длительным периодом беспрерывного роста с начала ноября, в то же время снизились S&P500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,6%).

Хотя COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа и туристическим компаниям из-за роста числа случаев заболевания среди сотрудников, инвесторы по-прежнему считают, что мировая экономика сможет с этим справиться.

Тем не менее, маловероятно, что в следующем году на рынке будет наблюдаться такое же сильное ралли, как в 2021 году, отмечает MarketWatch. С начала текущего года Dow Jones прибавил почти 19%, S&P 500 - свыше 27% и Nasdaq - 22,5%.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре подскочил на 18,4% относительно того же месяца прошлого года. Двухзначные темпы роста сохраняются уже одиннадцать месяцев подряд. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 18,5% и второго - на 0,7%, по данным Trading Economics.

Тем временем, в Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%).

Нефть на азиатских торгах в среду стабилизировалась после роста накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в среду находилась в районе $79 за баррель (+0,1% и +0,4% во вторник), февральская цена WTI - $75,99 за баррель (+0,01% и +0,5% накануне).

Нефтяные котировки выросли примерно на 50% с начала текущего года, поддерживаемые восстановлением спроса и ограниченным предложением, контролируемым странами ОПЕК+.

Участники рынка также продолжают следить за новостями об "омикроне" и реакцией государств на распространение штамма. Власти Великобритании приняли решение не вводить новые ограничения до конца этого года и посмотреть, сможет ли медицинская система страны справиться с высоким уровнем заболеваемости. Это решение воспринято рынком как положительный фактор.