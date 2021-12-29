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Сбербанк запустил программу мотивации акциями без выкупа бумаг с рынка

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правление Сбербанка приняло решение о запуске программ долгосрочной мотивации акциями для эффективных сотрудников, говорится в сообщении кредитной организации.

Предполагается, что в рамках первого цикла программы часть вознаграждения акциями получит тысяча сотрудников разного уровня.

"Запуск первого цикла программ не потребует приобретения акций Сбера с рынка, так как будут использованы уже имеющиеся в группе Сбер акции", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что программа будет реализовываться трехлетними циклами с ежегодными промежуточными выплатами.

"Программа долгосрочной мотивации сотрудников акциями компании - эффективная мировая практика сохранения и развития талантов. Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники Сбера получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании", - сказал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В Сбербанке с 2015 года действует долгосрочная программа поощрения ключевого управленческого персонала. Она основана на стоимости акций банка, но выплаты осуществляются деньгами. Программа основана на следующих параметрах: 40% переменной части годового вознаграждения отложено и выплачивается впоследствии тремя ежегодными траншами; выплаты зависят от положительных результатов деятельности банка (в случае убытка менеджмент теряет право на выплаты за этот год); участник программы может быть частично или полностью лишен права на получение выплат, например, в случае несоответствия должностным обязанностям, а также вследствие отрицательного личного вклада в результаты банка.

Размер долгосрочного вознаграждения ключевого управленческого персонала за 9 месяцев 2021 года составил 3,4 млрд рублей (за аналогичный период пандемийного 2020 года - 0,7 млрд рублей), следует из отчета по МСФО.

На балансе группы были собственные акции Сбербанка, выкупленные у акционеров, на 30 сентября 2021 года на сумму 26,6 млрд рублей (на 31 декабря 2020 года - на 14,4 млрд рублей).

Сбербанк

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