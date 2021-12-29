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"Транснефть" направит на выплату дивидендов за 2021 год 88 млрд рублей

"Транснефть" направит на выплату дивидендов за 2021 год 88 млрд рублей
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Транснефти" Николай Токарев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отчитался о финансовых и производственных показателях компании.

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"По итогам 2021 года мы должны перечислить 88 млрд рублей в бюджет. Причем принято решение платить два раза в год. Это и для удобства акционеров, и для бюджета, нам кажется, будет более оптимизировано", - сказал он, уточнив, что речь идет о дивидендах.

Выручка "Транснефти" за 2021 год составила 175 млрд рублей, что на 45 млрд руб. меньше, чем в 2020 году из-за снижения грузооборота.

В уходящем году было транспортировано порядка 445 млн т нефти (чуть больше, чем в предыдущем). На внутренний рынок пошло 240 млн т и порядка 200 млн т - на экспорт.

"В 2020 году первые пять месяцев до решения ОПЕК+ планово осуществлялись поставки нефти на экспорт. И в 2021 году, естественно, нам не удалось достичь тех показателей в силу того, что грузооборот уменьшился", - уточнил Токарев.

"Что касается наших планов на предстоящий год, то, конечно, все цифры немного подрастут, потому что сегодня объём добычи у нефтяников увеличился... Не очень сильно, но порядка 2, 3, 4% по разным категориям прирост будет", - сообщил президент "Транснефти".

Транснефть Николай Токарев

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