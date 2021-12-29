Добыча газа в РФ в 2021 году вырастет на 10-10,5%, нефти - на 2%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Добыча нефти с конденсатом в РФ по итогам 2021 года, как ожидается, увеличится на 2% к 2020 году - до 524 млн т, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, экспорт нефти снизится на 3,8%.

Добыча газа составит в 2021 году 761 млрд кубометров, что на 10-10,5% выше, чем в 2020 году, а экспорт "ожидаемо" увеличится на 4%.

По словам Шульгинова, производство моторных топлив увеличилось на 2 млн тонн (на 6%) и дизельного топлива - на 2 млн тонн.

Министр сказал также, что созданных в стране запасов дизельного топлива и бензина достаточно. На данный момент имеется 1,7 млн т бензина и 2,7 млн т дизтоплива - это даже выше уровня 2019 года.