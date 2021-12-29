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В ЦБ заявили, что экономика РФ близка к состоянию перегрева

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Экономика РФ близка к состоянию перегрева и сейчас находится выше потенциальных возможностей, упираясь в рынок труда, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"Анализ этого рынка (труда - ИФ) показывает, что российская экономика сейчас близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше траектории наших потенциальных возможностей, и рынок труда - как раз ключевое ограничение долгосрочного роста", - заявил Тремасов в Youtube-канале Bitkogan.

Он указал, что рынок труда является главным ограничителем роста экономики.

"Эти ограничения не позволят добиться более высокого роста. Сейчас какие бы масштабные инвестиции не осуществились по льготной ставке или не по льготной - это все равно создаст дополнительный проинфляционный эффект. Поэтому долгосрочный рост - это повышение производительности экономики", - сказал Тремасов.

Кирилл Тремасов ЦБ РФ

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