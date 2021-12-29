Шульгинов заявил, что регионам нужно 136 млрд руб., чтобы повысить надежность электросетей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Необходимое финансирование программ повышения надежности электросетевого комплекса в регионах составляет около 136 млрд рублей, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на совещании с президентом о прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП).

"Около 136 млрд рублей, из которых примерно половина из бюджета", - сказал министр, отметив, что без бюджетной поддержки регионы не справятся.

Речь идет о точечных программах повышения надежности электросетей в регионах.

По словам Шульгинова, регионы самостоятельно с финансированием таких программ не справятся, нужна федеральная поддержка.

Министр отметил, что причинами неудовлетворительного состояния распределительных сетей являются недостаток тарифных источников на покрытие затрат на поддержание объектов в удовлетворительном состоянии, отвлечение средств компаний на обязательное льготное техприсоединение, а также накопленный износ электросетей.

Выходом из этой ситуации Шульгинов видит, помимо тарифных решений, реализацию точечных программ повышения надежности. Такие программы Минэнерго уже разработало, в частности, с региональными властями и сетевыми компаниями республик Северного Кавказа, сказал он.