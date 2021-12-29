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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Евро превысил отметку 84 рубля впервые с 7 декабря

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Евро и доллар усилили рост на "Московской бирже" в среду вечером. При этом курс евро поднялся выше 84 руб./EUR1 впервые с 7 декабря, доллар торгуется выше 74 руб./$1.

Курс евро в 18:04 (по московскому времени) составил 84,025 руб./€1, поднявшись на 68,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 74,0425 руб./$1 - плюс 32,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 48,7 копейки - до 78,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы падения к доллару и евро вечером 29 декабря одновременно с началом американской сессии на фоне закрытия позиций перед длительными новогодними каникулами. Более заметные темпы роста евро при этом обусловлены скачком этой валюты к доллару на рынке Forex по аналогичным причинам на фоне подходящего к окончанию года. Рубль при этом перестал получать поддержку от спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, ранее завершивших перечисление в бюджет последних налоговых выплат декабря.

Московская биржа

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