ЦБ РФ увидел риски в нормализации денежно-кредитной политики развитыми странами

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Намеченных развитыми странами решений в области денежно-кредитной политики (ДКП) может оказаться недостаточно для нормализации ситуации с инфляцией, может потребоваться большее повышение ставок мировыми центробанками, считает директор департамента ДКП ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

Он отметил определенные риски, связанные с неопределенностью в степени и скорости нормализации ДКП развитыми странами.

"То, что сейчас заложено в ожидания и траекторию ужесточения денежно-кредитной политики, выглядит явно недостаточным для того, чтобы вернуть инфляцию к цели, и возможно, потребуется в будущем более сильное повышение ставок в мире", - сказал Тремасов в интервью Youtube-каналу Bitkogan.

Еще одной неопределенностью, по словам главы департамента ЦБ, является развитие эпидемиологической ситуации. "Повторение сценария весны 2020 года мне кажется совсем маловероятно, и скорее, если мы, если мир будет сталкиваться с новыми эпизодами ухудшения эпидемической картины, это будет все-таки носить проинфляционный характер и создавать дополнительные проинфляционные риски", - отметил Тремасов.

Он также обратил внимание на повышение устойчивости развивающихся рынков за последние десятилетия. Emerging markets перестроили бюджетную и монетарную политики, что повысило их устойчивость к внешним шокам и резким изменениям потоков капитала, отметил он.

"Мне кажется, что к будущим бурям, будущим потрясениям на финансовых рынках сейчас emerging markets готовы в лучшей степени, чем это было и пять, и десять лет назад", - сказал глава департамента ЦБ.

"Да, наверно, будут жертвы в случае резкого ухудшения ситуации на финансовых рынках, но, во-первых, такого все-таки резкого ухудшения финансовой ситуации не ожидается, это сейчас не входит в базовый сценарий большинства центральных банков, и это вряд ли затронет крупнейшие развивающиеся экономики", - добавил Тремасов.

Он также отверг возможность повторения ситуации в Турции в развитых странах, перспективу оттока капитала из emerging markets на основе этих опасений. "Я думаю, что ситуацию в Турции совершенно никто из инвесторов не будет экстраполировать на развивающиеся рынки, потому что Турция - это действительно особый кейс в силу крайне нетрадиционной денежно-кредитной политики", - добавил глава департамента ЦБ.