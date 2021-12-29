Рост зарплат в РФ в реальном выражении в октябре замедлился до 0,6% с 2% в сентябре

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2021 года составил 0,6% в годовом выражении после повышения на 2% в сентябре, 1,5% в августе, на 2,2% в июле, на 4,9% в июне, на 3,3% в мае, на 7,8% в апреле, на 1,8% в марте, на 2% в феврале и на 0,1% в январе, сообщил в среду Росстат.

В целом за январь-октябрь 2021 года зарплаты в реальном выражении повысились на 2,7% к аналогичному периоду 2020 года.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в октябре 2021 года составила 54 649 рублей, увеличившись на 8,8% по сравнению с октябрем 2020 года.

В 2020 году зарплаты в реальном выражении, несмотря на кризис в экономике, повысились на 3,8%.