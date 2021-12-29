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Цены производителей на бензин в РФ в ноябре упали на 7,5%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в ноябре 2021 года упали на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1,2% в октябре. По сравнению с началом года цены производителей на бензин в РФ выросли на 21,9%, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Ранее цены снизились на 2% в сентябре, выросли на 3,4% в августе, на 3,5% в июле, на 3,4% в июне, на 0,9% в мае, снизились на 0,2% в апреле, повысились на 8,2 в марте, на 3% в феврале и скакнули на 8,5% в январе.

Потребительские цены на бензин в ноябре 2021 года в среднем по стране превышали цены производителей в 2,1 раза (в ноябре 2020 года - в 2,3 раза).

Цены производителей на дизельное топливо в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 6,9% после роста в октябре на 2,6%, снижения в сентябре (на 0,9%) и августе (на 0,2%) и роста в июле (на 1,8%). По сравнению с началом года цены на ДТ поднялись на 26,9%.

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в ноябре составило 74,6% (в ноябре 2020 года - 70,0%).

Сырая нефть в ноябре подорожала по сравнению с октябрем на 12,3%. С начала года сырая нефть выросла в цене на 87,9%.

Росстат

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