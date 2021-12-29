Рост оборота розничной торговли в ноябре замедлился до 3,1%

За 11 месяцев рост составил 7,5%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в ноябре 2021 года увеличился на 3,1% по сравнению с показателем за ноябрь 2020 года, до 3 трлн 410,6 млрд рублей, сообщил Росстат.

Динамика оказалась ниже ожиданий экономистов: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост российской розничной торговли на 4,1%. В ноябре рынок ритейла также замедлился по сравнению с динамикой октября (4,3%).

Оборот розничной торговли продовольственными товарами, включая напитки, и табачными изделиями в ноябре, по данным Росстата, увеличился на 2,2%, до 1 трлн 617,3 млрд рублей (на 2,7% в октябре). Также замедлился рост непродовольственной розницы - до 3,9% с 5,7% (оборот розничной торговли непродовольственными товарами в ноябре составил 1 трлн 793,3 млрд рублей).

По итогам 11 месяцев 2021 года оборот розничной торговли в России увеличился на 7,5%, до 35 трлн 96,8 млрд рублей.

Самые высокие темпы роста наблюдались в апреле и мае (35,2% и 27,3% соответственно) на фоне низкой базы 2020 года (на эти месяцы в прошлом году пришлись основные ограничения из-за пандемии COVID-19). В июне рост замедлился до 11%.

Данные за июль-октябрь были пересчитаны (по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства; кроме того, были учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные оперативные данные). В июле рост оборота российской розницы составил 5,3% (ранее рост оценивался в 5,1%), в августе - 5,4% (5,3%), в сентябре - 5,8% (5,6%), в октябре 4,3% (4,1%).

В январе-ноябре оборот продовольственной розничной торговли вырос на 2,2%, до 16 трлн 467,3 млрд рублей, непродовольственной - на 12,8%, до 18 трлн 629,5 млрд рублей.

В декабре аналитики ждут роста оборота розничной торговли на 5,2%, в целом по итогам года - на 7,4% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфака", подготовленному в конце декабря). Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост розничной торговли в 2021 году на 6,9%.

Рост оборота розничной торговли по итогам 11 месяцев связан с восстановлением экономики после "ковидных" ограничений, отметил Минпромторг. При этом в ноябре оборот розницы оказался меньше, чем в октябре (на 8,7%, по данным Росстата) ввиду того, что потребители откладывают сбережения для трат в предпраздничные декабрьские дни.