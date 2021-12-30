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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Европейские фондовые рынки в основном снизились, исключением стала Британия

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки снизились в среду, исключением стала Великобритания, которая возобновила работу после длинных праздников.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 мск опустился на 0,11% и составил 487,98 пункта.

Британский индекс FTSE 100 завершил торги подъемом на 0,7%, достигнув максимального значения за 22 месяца.

Французский индекс CAC 40 снизился на 0,3%, германский DAX - на 0,7%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%, испанский IBEX 35 - на 0,2%.

В центре внимания трейдеров остаются сообщения, касающиеся нового штамма COVID-19 "омикрон". Рост заболеваемости во многих странах Европы отрицательно сказывается на настрое трейдеров.

"Повышение заболеваемости как в Европе, так и в США будет оказывать давление на рынок в ближайшей перспективе, - отмечает аналитик IG Джошуа Махони. - В то же время, становится все более очевидным, что "омикрон" может вытеснить более тяжелый штамм "дельта".

Акции компаний, ориентированных на туристический сектор, подешевели по итогам торгов. Стоимость бумаг туроператора TUI AG опустилась на 1,9%, круизного оператора Carnival PLC - на 4,6%, Airbus SE - на 1,2%.

Бумаги германского банка Deutsche Bank упали в цене на 1,4%. В среду стало известно, что Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) оштрафовало банк на 8,66 млн евро за недостаточно строгий контроль системы предоставления данных для расчета межбанковской процентной ставки EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

Бумаги германского автопроизводителя Daimler AG подешевели на 2%. Компания назначила нового руководителя проекта по производству аккумуляторов для электромобилей.

Акции французской аутсорсинговой Teleperformance SE подорожали на 1,7%. Teleperformance объявила о покупке американского конкурента Senture за $400 млн.

Стоимость бумаг горнодобывающей компании Anglo American опустилась на 0,4%. Компания сообщила о проведении предварительных переговоров с бразильской Vale о потенциальном партнерстве в сфере логистики и перерабатывающей инфраструктуры в Бразилии.

Великобритания Stoxx Europe 600

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