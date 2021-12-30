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Dow Jones и S&P 500 завершили торги на рекордных максимумах, Nasdaq снизился

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 незначительно выросли по итогам торгов в среду, и этого оказалось достаточно, чтобы они достигли очередных рекордов.

Nasdaq Composite завершил сессию в минусе при низкой активности торгов в межпраздничный период.

В центре внимания трейдеров остаются сообщения, касающиеся нового штамма COVID-19 "омикрон", и на данный момент сложилось мнение, что распространение этого штамма не потребует введения жестких карантинных мер, способных ограничить как мобильность людей, так и коммерческую активность, отмечает The Wall Street Journal.

"В рынок закладывается тот факт, что "омикрон" является более мягким штаммом коронавируса, хотя и передается легче", - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

"Рыночная активность сейчас достаточно низкая из-за праздников, и инвесторы надеются, что глобальный экономический рост столкнется лишь с небольшим препятствием", - приводит слова эксперта Market Watch.

Статданные, опубликованные в среду, показали рост дефицита внешней торговли товарами в Штатах в ноябре на 17,5%, до рекордных $97,8 млрд. В октябре дефицит составил $83,2 млрд.

Объем американского экспорта товаров в прошлом месяце сократился на 2,1%, до $154,7 млрд, импорта - вырос на 4,7%, до $252,4 млрд.

Тем временем, индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре упал на 2,2% относительно предыдущего месяца после скачка на 7,5% в октябре, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%.

Снижение индекса относительно ноября прошлого года составило 2,7%. Таким образом, падение ускорилось по сравнению с октябрьскими 1,4%.

Бумаги Tesla Inc. подешевели на 0,2%. Глава компании Илон Маск во вторник продал очередную порцию акций Tesla - на $1 млрд. С учетом предыдущих продаж Маск реализовал на рынке 10% своей доли Tesla, как и обещал участникам инициированного им в Twitter опроса.

Стоимость акций Victoria's Secret & Co. подскочила на 12,2%. Компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, подтвердила прогнозы прибыли и выручки на текущий квартал, а также объявила о планах выкупа акций на сумму $250 млн.

Цена бумаг авиакомпании Alaska Air Group Inc., объявившей о 20%-ном сокращении числа рейсов из Сиэттла из-за неблагоприятной погоды, а также нехватки персонала, вызванной COVID-19, упала на 1,4%.

Акции American Airlines Group Inc. подешевели на 2,6%, United Airlines Holdings Inc. - на 1,9%, Delta Air Lines Inc. - на 1,2%.

Стоимость бумаг финкомпании Medallion Financial Corp. упала на 21%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинение компании и ее главному операционному директору Эндрю Мурштейну в участии в мошеннических схемах с целью подъема стоимости акций Medallion.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 90,42 пункта (0,25%) и составил 36488,63 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 6,71 пункта (0,14%) - до 4793,06 пункта.

Nasdaq Composite потерял 15,51 пункта (0,1%) и составил 15766,22 пункта.

Dow Jones Industrial Average Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite

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