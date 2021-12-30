Гонка инвестиций в доставке продуктов - сжигая деньги, но уже "чувствуя кровь"

Перспективы развития доставки продуктов после взрывного роста на фоне пандемии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок доставки продуктов питания (e-grocery) получил мощное ускорение на старте пандемии в 2020 году, но самое интересное здесь, похоже, только начинается. Конкуренция в этом сегменте значительно жестче, чем в "традиционном" продовольственном ритейле, и на лидерство претендуют сразу несколько игроков. На рынке сложились две партии - онлайн-игроков, которые готовы потерпеть убытки ради агрессивного роста, и более консервативных ритейлеров. Какая стратегия окажется выигрышной - станет понятно нескоро.

Хрупкое лидерство

"Сбермаркет" вышел в лидеры российского рынка e-grocery в III квартале. По итогам девяти месяцев оборот компании вырос в три раза, до 36,2 млрд рублей (показатель GMV с промо и НДС).

Этот сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов был создан в 2013 году Дмитрием Жулиным, Андреем Жулиным и Петром Федченковым под брендом Instamart. В сентябре 2019 года сервис вошел в "экосистему Сбера" и был переименован в "Сбермаркет". В январе 2021 года Сбербанк стал основным владельцем компании, выкупив долю у "О2О-холдинга" - совместного предприятия с Mail.ru Group (а ныне VK).

К моменту появления Сбербанка оборот сервиса составлял всего 126 млн рублей (по данным за август 2019 года). В 2020 году масштабы "Сбермаркета" существенно выросли (по итогам года оборот компании увеличился в 11,2 раза, до 20,72 млрд руб., и она стала второй после Х5 в e-grocery). Рост был обеспечен не только взрывным спросом на доставку во время пандемии COVID-19, но и инвестициями в расширение бизнеса. В 2020 году "Сбермаркет" вышел во все регионы РФ кроме Крыма, значительно нарастил число партнеров-ритейлеров, запустил пилотные проекты доставки товаров из непродовольственных магазинов и быстрой доставки.

В 2021 году компания активно добавляла новых ритейлеров и новые категории, например, DIY-товары из OBI, продукты из "ИКЕА", безрецептурные лекарства из аптек, сообщил сооснователь "Сбермаркета" Дмитрий Жулин. "Мы начали развивать быструю доставку, сейчас она работает в 47 городах и занимает 33% от общего количества заказов в сервисе, расширили услугу самовывоза - получить товары (в том числе и алкоголь) теперь можно из 24 торговых сетей", - сказал он "Интерфаксу". В настоящее время сервис обеспечивает доставку из 120 сетей, включая федеральные Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей", работает более чем в 150 городах и ежемесячно доставляет более 1 млн заказов.

"В этом году задача, которую мы ставим перед "Сбермаркетом" - это обеспечить такой темп роста, который безусловно сделал бы "Сбермаркет" лидером на рынке e-grocery", - говорил в апреле первый зампред правления Сбербанка (а в прошлом СЕО Х5) Лев Хасис. Задачу можно считать выполненной, если в IV квартале конкуренты "Сбермаркета" не преподнесут ему неприятных сюрпризов, все-таки его отрыв от ближайших преследователей незначителен, а темпы роста некоторых из них (в первую очередь, "Вкусвилла") выше.

По итогам девяти месяцев доля "Сбермаркета" на рынке e-grocery составляла 15%, примерно столько же было у Х5, которая оказалась на втором месте, говорится в обзоре "ВТБ Капитала" со ссылкой на данные InfoLine.

Лидерство "Сбермаркета" пока не выглядит безусловным, считают аналитики. Ряд крупных игроков (например, "Яндекс.Лавка", "Самокат", "Vprok.ru Перекресток", принадлежащий Х5) работают по модели самостоятельной реализации продукции, а "Сбермаркет", как и igooods, получает доход от доставки товаров: небольшую комиссию с объема продаж платит ритейлер и почти ничего не платит потребитель, отмечает гендиректор InfoLine Иван Федяков. "Если сравнивать эти две бизнес-модели, модель собственной реализации с точки зрения экономической эффективности более устойчива - у таких компаний элементарно рентабельность выше. "Сбермаркет" вынужден будет и дальше работать с маленькой маржой и большим оборотом, для него важен эффект масштаба. Конечно, с этой точки зрения его позиция будет менее устойчива, потому что на одном обороте много не заработаешь", - считает эксперт.

По его словам, единственным крупным игроком, который в 2021 году не смог вырасти, стал igooods, который работает по той же модели, что и "Сбермаркет", но у которого не так много денег, чтобы инвестировать в развитие. "Сбермаркет" будет вводить новые модели заработка - например, рекламную модель, которая предусматривает плату со стороны поставщиков и ритейлеров, считает Федяков. Еще один пример - более глубокая интеграция с ритейлерами, как в случае с Metro Cash & Carry, с которым "Сбермаркет" запустил проект по открытию дарксторов.

"Позиции "Сбермаркета" не очень устойчивы, хотя у этой бизнес-модели есть свои преимущества. Компания смогла очень динамично вырасти в период повышенного спроса в 2020-2021 годах, чего, например, не смог сделать "Утконос". "Сбермаркет" очень активно, если не сказать агрессивно, идет в регионы, что опять-таки у других игроков не всегда получается. Еще одно преимущество этой бизнес-модели - она распространяется и на непродовольственный ритейл", - полагает гендиректор InfoLine.

Избалованный потребитель

В 2022 году "Сбермаркет" столкнется с проблемой - как приучить потребителя платить за доставку, считает Федяков. "Раньше многие покупатели пользовались неограниченным количеством бесплатных доставок при подписке на "Сберпрайм", я почти уверен, что подавляющее число покупателей формально за доставку не платили, оформив подписку. Теперь число бесплатных доставок ограничено, и тут формируется ключевой вызов для этого сервиса - перейдут ли покупатели на платную доставку от "Сбермаркета", готовы ли они к этому переходу прямо сейчас? Мне кажется, в 2022 году "Сбермаркет" может достаточно серьезно замедлить темпы роста из-за платной доставки, потому что аудитория, на мой взгляд, пока не готова к переходу на платный сервис", - сказал эксперт.

Во-вторых, конкуренты, которые будут теснить "Сбермаркет", готовы доставлять бесплатно, считает он. "Получается, что "Сбермаркет" сам открыл "ящик Пандоры", сделав доставку формально бесплатной, запрятав ее стоимость в подписку, чтобы агрессивно расти. В 2019 году многие покупатели были готовы платить за доставку из магазинов. Но с тех пор потребитель "деградировал", отвык от того, что этот сервис может быть платным, а конкуренты были вынуждены пойти за "Сбермаркетом". И это, в моем понимании, большая проблема для "Сбермаркета", которую он создал сам себе (и попутно для всего рынка)", - сказал Федяков.

В итоге покупатели могут перейти на другие сервисы и заказы напрямую у ритейлеров. "На площадке "Сбермаркета" собрано множество ритейлеров, и у потребителя есть возможность заказать сразу из нескольких магазинов, но эта модель эффективно пока не работает: 80% покупателей чаще пользуются каким-то одним магазином. А если этот сервис теперь будет платным - почему бы не заказывать напрямую из магазина? Мне кажется, что как только "Сбермаркет" почувствует отток покупателей, он начнет пытаться их вернуть. Следующий год станет временем маркетинговых войн на этом рынке, потому что он насыщен, очень высококонкурентный, и, самое главное, в отличие от традиционной FMCG-розницы, дистанция между продавцами здесь - один клик, и потребитель при малейшем недовольстве может спокойно переключиться на другой сервис доставки. Тем более, что активные покупатели уже пользуются несколькими сервисами", - отметил глава InfoLine.

В 2021 году "Сбермаркет" генерировал убыток, стремился нарастить аудиторию и начать монетизировать доставку, а получится ли это сделать - большой вопрос, сказал эксперт.

Убытки - общая проблема онлайн-сервисов (которые свои показатели P&L не раскрывают). По данным системы "СПАРК-Интерфакс", чистый убыток ООО "Инстамарт Сервис" (операционной компании "Сбермаркета") по РСБУ в 2020 году составил 5,5 млрд руб. Аналитики "Ренессанс Капитала" сообщали, что сервис планирует стать прибыльным примерно через три года, а пока сконцентрирован на инвестициях в развитие.

Отрицательная EBITDA Сбербанка в сегменте e-commerce (объединяет такие компании, ка "Сбермаркет", "Сбермегамаркет", "Сберлогистика") за девять месяцев 2021 года выросла до 22,4 млрд руб. с 3,4 млрд руб. годом ранее, в сегменте FoodTech & Mobility (Delivery Club, "Кухня на районе", "Ситимобил", "СитиДрайв", "Самокат") - до 7,6 млрд руб. с 7,1 млрд руб.

Плановый срок выхода на прибыльный уровень новых бизнесов Х5 составляет три года. Онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток" выйдет на положительный уровень EBITDA с 2021 года, прогнозировала компания.

Х5 меняет риторику

В III квартале Х5, крупнейший ритейлер в России по размеру выручки, утратила лидерство на рынке e-grocery, поскольку не инвестирует в этот бизнес так, как конкуренты, и теперь нацелена на место в тройке лидеров, а не на первое, отмечали аналитики "ВТБ Капитала".

Х5 инвестировала в создание инфраструктуры для работы своих онлайн-платформ с 2017 года. Онлайн-магазин Perekrestok.ru начал работу в апреле 2017 года в Москве, в конце 2019 года в столице был запущен пилот экспресс-доставки из магазинов "у дома" "Пятерочка", которую компания масштабировала с опережением графика в период пандемии. В апреле 2020 года был запущен сервис быстрой доставки из супермаркетов "Перекресток".

По итогам первого полугодия 2020 года Х5 стала лидером рынка онлайн-торговли продуктами питания, опередив "Утконос". В ходе "Дня инвестора" в октябре прошлого года компания заявила, что планирует в 2023 году нарастить свою долю на рынке e-grocery до 20% (по итогам 2020 года этот показатель составлял около 13%), а долю цифровых бизнесов в структуре выручки - минимум до 5% (около 1% по итогам 2020 года). Тогда же компания объявила, что планирует трансформировать свой онлайн-гипермаркет (который был переименован в "Vprok.ru Перекресток") в FMCG-маркетплейс, значительно расширив непродовольственные категории за счет партнерских магазинов.

После успешного IPO онлайн-ритейлера Ozon в ноябре 2020 года Х5 заявила, что также может вывести на биржу свой бизнес по доставке еды. Исходя из мультипликаторов Ozon Х5 тогда оценила свой онлайн-бизнес в $3 млрд.

В 2021 году компания скорректировала риторику и планы. По итогам девяти месяцев онлайн-продажи Х5 (с учетом экспресс-доставки и "Vprok.ru Перекресток") выросли в 2,7 раза по сравнению с прошлогодним показателем, до 35,2 млрд руб. При этом от квартала к кварталу продажи практически не росли, следует из данных обзора "ВТБ Капитала": в I квартале показатель составил 11,9 млрд руб., столько же во II квартале, а в III квартале сократился до 11,5 млрд руб. По итогам года аналитики прогнозируют рост онлайн-продаж Х5 до 54 млрд руб. В 2025 году показатель может увеличиться до 225 млрд руб., а доля рынка останется на уровне 12%, считают аналитики "ВТБ Капитала".

В октябре директор по стратегии и развитию бизнеса Х5 Владимир Салахутдинов в ходе очередного "Дня инвестора" сообщил, что компания пересмотрела подход к развитию онлайн-бизнеса: теперь она не планирует трансформировать свой онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток" в маркетплейс без привлечения партнера (на этот раз в "Дне инвестора" не принимал участие ни один из руководителей цифровых бизнесов Х5). "У нас нет амбиций сегодня инвестировать в создание еще одного маркетплейса, мы не хотим стать пятым или шестым в той гонке маркетплейсов, которая существует на российском рынке. Поэтому для "Впрок" мы рассматриваем различные сценарии партнерства, ведем такие диалоги и переговоры. Надеемся, что в ближайшее время мы определимся с партнером, как мы двигаемся дальше", - сказал Салахутдинов. Следующим шагом развития проекта может стать IPO, не исключил он. Экспресс-доставку компания считает продолжением CVP (customer value proposition, ценностного предложения для клиентов) своих магазинов и будет развивать этот сервис в периметре основного бизнеса.

Компания пожаловалась на "беспрецедентное" давление на сегмент e-grocery со стороны маркетплейсов и экосистемных игроков. "Реалии таковы, что сегодня акционеры цифровых игроков готовы финансировать отрицательный денежный поток, миллиардные убытки", - заявил CEO X5 Игорь Шехтерман на "Дне инвестора". Ритейлер ожидает, что в ближайшее время ситуация не изменится, и рассчитывает, что его инфраструктурные возможности, масштаб и десятки миллионов лояльных клиентов позволят ему участвовать в цифровой гонке, но со значительно меньшими затратами.

Главными инвесторами на этом рынке выступают "Яндекс" и Сбербанк. В середине года "Яндекс" обновил прогноз по вложениям в e-commerce (это направление включает "Маркет", FMCG-сегмент "Еды" и "Лавку" в РФ) из-за ускоренного роста этого бизнеса, повысив объем инвестиций на 2021 год до $650 млн с $400-500 млн. В 2022 году инвестиции в e-commerce, вероятно, будут близки к показателю 2021 года, прогнозировала финдиректор "Яндекса" Светлана Демяшкевич, которая ранее работала в Х5.

Сбербанк в декабре повысил прогноз по инвестициям в нефинансовый бизнес к концу 2023 года с 7% до 10% от капитала.

E-commerce, конечно, интересен для офлайн-ритейлеров, но сейчас этот бизнес для них - все еще капля в море, считает глава InfoLine Федяков. "Онлайн-продажи Х5 в этом году достигнут 60 млрд руб. - это немало, это соизмеримо с выручкой крупных региональных сетей, но для Х5 с ее оборотом в 2 трлн руб. это 1,5-2%", - сказал он.

"Пока это больше "затравка" для инвесторов, которые в диком восторге от всего, что связано с онлайном и высокотехнологичными активами, чтобы поддержать их интерес к компании. Сказать, что Х5 всерьез занимается этим направлением, я не могу, развитие идет в рамках существующего бизнеса, а это все равно, что научить черепаху летать: можно, но сложно", - заявил эксперт.

Шансы есть

Тем не менее, шансы офлайн-ритейлеров построить эффективный бизнес в e-grocery и успешно конкурировать с маркетплейсами и сервисами доставки велики, считает Федяков. "На мой взгляд, именно за ритейлерами будущее с точки зрения развития рынка в целом. У них другая бизнес-модель, они зарабатывают на более глубокой товаропроводящей цепочке, в то время как "Сбермаркет" со своей бизнес-моделью может зарабатывать только на последнем звене - доставке покупателю. Будущее за ритейлерами, если, конечно, они будут достаточно расторопны и гибки по отношению к покупателю", - отметил он.

Так, у ритейлеров, в отличие от "Сбермаркета", "Яндекс.Лавки" и "Самоката", уже есть федеральные контракты с поставщиками, есть хорошие цены, они уже контролируют товаропроводящую цепь, и у них уже есть инфраструктура, которую не надо радикально модернизировать. "Но пока действия ритейлеров выглядят как попытка занять рынок, который для них все еще очень мал по сравнению с основным бизнесом", - считает эксперт.

Историей успеха "традиционного" ритейлера на рынке e-grocery можно назвать "Вкусвилл", который фактически переходит в категорию онлайн-компаний. "Я не очень люблю упоминать "Вкусвилл", потому что это избитый кейс, но тут я не могу не отметить их успехи", - сказал Федяков. - "Вкусвилл" близок к тому, чтобы сравняться со "Сбермаркетом" по выручке от онлайн-продаж. Он уже изменил свою инвестпрограмму и стратегию развития: компания открывает меньше магазинов и больше дарксторов. У "Вкусвилла" есть все шансы на успех: компания зарабатывает не крошечную комиссию за доставку покупателям, а получает прибыль от продажи товаров и контрактного производства, то есть зарабатывает практически на всей цепи, а канал реализации - всего лишь последний этап. Эта бизнес-модель гораздо более рентабельная".

Значительных стратегических инициатив развития традиционной розницы у "Вкусвилла" теперь нет, новые магазины по одной-две точки будут открываться только в регионах, а компания сосредоточена на развитии онлайн-продаж, говорил основатель и основной акционер "Вкусвилла" Андрей Кривенко в интервью РБК.

"Десять лет назад мы уже прошли одну трансформацию. Была сеть киосков "Избенка", но в какой-то момент команда поняла, что этот формат уже устарел, современный - супермаркет. То же самое произошло и в прошлом году. Компания поняла, что супермаркет - это формат прошлого, мы ими больше не занимаемся. Вся команда работает на онлайн, который будет только расти", - сказал Кривенко. При этом традиционные магазины встроены в гибридную модель: в них происходит часть сборки продуктов в моменты высокого спроса. В обычное время компания практически отказалась от работы сборщиков в магазинах.

Покупки и партнерства

Бизнес любой крупной розничной сети стал немыслим без сервиса доставки. Ближайший конкурент Х5 - "Магнит", чей прежний владелец Сергей Галицкий скептически относился к онлайн-продажам продуктов, вышел в этот сегмент значительно позже: ритейлер начал тестировать онлайн-продажи во второй половине 2020 года. Сейчас "Магнит" развивает собственные и партнерские сервисы (с "Яндекс.Едой", Delivery Club, "Сбермаркетом" и Wildberries). По итогам девяти месяцев 2021 года онлайн-продажи "Магнита" достигли 5,2 млрд руб. с НДС. Совокупный оборот этих сервисов в последнюю неделю октября превысил 1% общей выручки ритейлера. Стратегия "Магнита" до 2025 года предусматривает, что на онлайн-продажи продуктов питания будет приходиться не менее 5% от общего оборота. В отличие от Х5, "Магнит" не претендовал на лидерство в e-grocery, но заявлял, что хочет занимать ведущие позиции на региональных рынках.

Амбиции на рынке фудтеха есть и у "Ленты". Ее стратегия предполагает достижение доли в 10% на рынке e-grocery к 2025 году. В этом "Ленте" поможет покупка "Утконоса", рассчитывает ритейлер. Обсуждение объединения компаний началось после того, как в 2019 году основным акционером "Ленты" стала "Севергрупп" Алексея Мордашова, единственным ритейл-активом которой на тот момент был онлайн-ритейлер "Утконос".

В середине декабря "Лента" объявила, что приобретает "Утконос" у "Севергрупп", базовая цена сделки составит 20 млрд руб. Она будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций "Ленты". Ожидается, что сделка будет закрыта в феврале. Объединенное онлайн-подразделение "Ленты" после покупки "Утконоса" получит название Lenta-U.

"Утконос" был оценен по мультипликатору 1х P/Sales против в среднем 0,3x у X5 и "Магнита", однако у "Ленты" и "Утконоса" один и тот же мажоритарный акционер (и структура финансирования), отмечали аналитики "ВТБ Капитала".

Сделка по покупке "Утконоса" выглядит логичной со стратегической точки зрения: онлайн-ритейлер должен получить преимущество за счет закупочной силы "Ленты", а также синергетический эффект в логистике, а "Лента" укрепит позиции на онлайн-рынке продуктов питания, писали аналитики "Ренессанс Капитала" в своем обзоре. Приобретение "Утконоса" позволит "Ленте" значительно увеличить долю на онлайн-рынке, а также более эффективно конкурировать на рынке e-grocery Москвы, особенно в ценовых сегментах "выше среднего" и "премиум", уверена сама компания.

В то же время аналитики сочли стоимость сделки высокой - с учетом динамики, которую показывает "Утконос".

"Утконос" был пионером в доставке продуктов питания в 2000-х гг. и много лет лидировал на этом рынке, но из-за недостатков бизнес-плана по итогам девяти месяцев 2021 года опустился на восьмое место, указывали аналитики "ВТБ Капитала".

Хотя еще в 2020 году "Утконос" заявлял о лидерских амбициях. "Мы хотим и будем продолжать играть в эту игру. И я, и команда, и наш акционер - не из тех, кто не думает о лидерстве, эта амбиция, конечно, есть", - говорил в интервью "Интерфаксу" гендиректор "Утконоса" Дэнни Перекальски (после закрытия сделки он займет должность генерального директора Lenta-U).

Сама "Лента" начала развивать направление доставки в 2019 году. В настоящее время у нее есть как собственные сервисы (click & collect и классическая доставка), так и сервисы доставки через партнеров (среди них - "Сбермаркет" и igooods). Онлайн-продажи "Ленты" за девять месяцев 2021 года увеличились в 3,9 раза, до 12,307 млрд руб.

Объединение "Ленты" и "Утконоса" не приведет к заметным изменениям конкурентной среды в e-grocery, считают аналитики "ВТБ Капитала". Они полагают, что пятерка крупнейших игроков ("Сбермаркет", X5, "Вкусвилл", "Самокат" и "Яндекс.Лавка") продолжат консолидацию этого сегмента.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов не ждет новых значимых M&A-сделок на этом рынке. Скорее, компании пойдут по пути партнерств, полагает он.

По этому пути идут Metro со "Сбермаркетом". В декабре компании объявили о стратегическом партнерстве до 2028 года. Вице-президент по операциям и развитию бизнеса "Сбермаркета" Артур Саркисов заявлял, что компании работают над новой моделью сотрудничества, "которая поможет перевернуть подход к доставке из офлайн-гипермаркетов", но конкретные планы стороны не раскрыли. "Сбермаркет" уже является крупнейшим партнером Metro в сегменте e-grocery. В сентябре 2021 года компании запустили стратегический проект по доставке товаров из дарксторов.

Metro управляет центрами мелкооптовой торговли (в России их 93). В последние годы ритейлер не открывает в РФ новые магазины и не планирует расширять сеть в ближайшем будущем. В офлайне компания планирует развивать франчайзинговую сеть магазинов шаговой доступности "Фасоль" (в 2021 году их количество увеличилось на 262), сообщили в Metro. Онлайн-продажи ритейлера показывают "устойчивый рост", в 2021 году их доля выросла вдвое. "Безусловно, мы видим потенциал именно в онлайн-продажах и планируем развивать их", - отметили в компании.

Быстрее, еще быстрее

Трендом-2021 стало развитие экспресс-доставки. Основатель сервиса "Самокат" Вячеслав Бочаров в своих выступлениях любит сравнивать услугу доставки с водопроводом: вода должны течь из крана сразу же. "Самокат" обещает доставку от 15 минут и осуществляет ее из своих дарксторов. По такой же системе работает "Яндекс.Лавка" (ее сеть объединяет более 400 дарксторов).

"Успех "Самоката" и "Яндекс.Лавки" не случаен: покупатели начинают очень быстро привыкать к экспресс-доставке. Им не всегда нужен такой большой ассортимент, как в гипермаркете или супермаркете, зачастую им достаточно меньшего количества SKU. У этой бизнес-модели есть очень серьезное преимущество, если сравнивать ее с экономической эффективностью магазинов с высокой стоимостью аренды и большими расходами на персонал. У дарксторов всего этого нет, и они начинают становиться реальными конкурентами классических магазинов", - считает Федяков из InfoLine.

"При том, что "Самокат" и "Яндекс.Лавка" убыточны, у них есть операционная прибыль на уровне юнит-экономики, и они начинают чувствовать "вкус крови", потому что начинают получать прибыль - не в целом по компании, но, по крайней мере, операционно на отдельных участках. На самом деле, это прорыв, можно сказать, что это прорыв 2020-2021 годов. За каких-то полтора года из ничего появляется новый бизнес - такого в России не происходило лет 30, в течение которых мы копировали, штамповали и совершенствовали западные модели торговли. Это прорыв для FMCG-розницы, это принципиально новая бизнес-модель, которая начинает приносить доход. Она может быть жизнеспособной и эффективной", - заявил Федяков.

Модель экспресс-доставки будет, скорее всего, развиваться, по примеру "Яндекс.Лавки" и "Самоката", которые осуществляют доставку из дарксторов. "Без них эту модель не реализовать. Даже "Вкусвилл" отказывается от доставки из магазинов, потому что доставку и работу магазинов крайне неудобно совмещать. Поэтому тут перспектива - только развитие дарксторов", - полагает он.

Экспресс-доставка за 15-30 минут сопоставима с форматом магазинов "у дома" - с ассортиментом в 2-5 тыс. SKU и средним чеком от 600 до 1,8 тыс. руб., отмечают аналитики "ВТБ Капитала". Этот сегмент стал самым большим на рынке e-grocery - на его долю по итогам 2021 года придется около 40% (еще 20% рынка придется на агрегаторы, остальное поделят маркетплейсы, онлайн-гипермаркеты и другие игроки).

Рост продолжится

По прогнозу InfoLine, российский рынок фудтеха вырастет минимум до 380 млрд руб. в 2021 году (со 155 млрд руб. по итогам 2020 года). Аналитики Data Insight ждут роста рынка e-grocery в 2,5 раза, до 322 млрд руб. Рост продолжится независимо от того, закончится пандемия или нет, уверены участники рынка.

"Тренд на рост онлайн-торговли продуктами был и до пандемии, но она спровоцировала резкий скачок спроса и необходимость быстрых изменений со стороны сервисов", - считает Жулин из "Сбермаркета". Например, "Сбермаркет" в 2020 году за 2,5 месяца в условиях локдауна запустился более чем в 100 городах во всех регионах РФ. "Мы бы масштабировали сервис в любом случае, но пандемия стала триггером быстрых изменений", - отметил сооснователь компании.

"Покупатели привыкли не тратить время на поездки в магазины и заказывать продукты онлайн. Если раньше в топе была вода, бытовая химия, то теперь они доверяют нашим сборщикам выбор овощей, фруктов, рыбы, молочной продукции", - сказал Жулин.

Кроме того, доля онлайн-торговли продуктами в общем объеме рынка пока составляет всего несколько процентов, и есть большое пространство для роста. Будет расти скорость доставки у всех игроков, поскольку пользователи все больше ценят свое время и все меньше готовы ждать, добавил он.

Рынок e-grocery будет только расти, в том числе за счет появления новых игроков и укрупнения уже существующих, полагают в Metro. "Клиенты все больше переходят на заказ продуктов онлайн, в большей степени из-за удобства и желания экономить время, этому способствует увеличение скорости обработки и доставки заказов", - отметили в компании.

На рынке есть две категории игроков, претендующих на успех: это лидеры традиционной розницы, у которых есть экспертиза в торговле продуктами питания, обширная лояльная клиентская база и широких охват за счет магазинов. Вторая группа - быстрорастущие онлайн-компании, такие как "Яндекс", "Сбермаркет" и Wildberries, отмечает Ибрагимов из ГПБ.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что конкуренция на рынке e-grocery останется высокой, в первую очередь, за счет онлайн-игроков, которые готовы жертвовать прибылью ради роста, в то время как "традиционные" ритейлеры более осторожны в отношении рентабельности.

*Показатели крупнейших компаний онлайн-торговли продуктами питания, млрд руб.:

Компания 9M2020 9M2021 Рост, % Сбермаркет 11,4 36,2 219 Х5 Group** 13,1 35,2 169 Вкусвилл** 7,4 32,8 342 Самокат 5,3 26,8 405 Яндекс.Лавка 6,4 19,0 197 Ozon** 8,3 18,2 119 Wildberries** 7,5 17,6 135 Утконос 11,8 13,1 11 Яндекс.Еда** 0,4 6,5 в 16,3 раза Delivery Club** 0,3 5,6 в 18,6 раза

*данные компаний, оценки InfoLine (оборот с НДС, с учетом бонусов и промокодов, а также стоимости доставки)

**учитываются отдельные сегменты бизнеса