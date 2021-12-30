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АСВ сократило долг перед Банком России еще на 9,2 млрд рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило 9,2 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов по займу ЦБ РФ. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Речь идет о задолженности по кредитной линии, предоставленной регулятором для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов.

В счет погашения основной суммы долга перечислены 8 млрд рублей, в счет погашения процентов - 1,2 млрд рублей.

В 2021 году АСВ выплачено 176 млрд рублей (158 млрд рублей - по основному долгу, 18 млрд рублей - по процентам). Остаток задолженности агентства на текущий момент составляет 227 млрд рублей без учета процентов.

Фонд страхования вкладов, нагрузка на который выросла из-за большого числа страховых случаев, начал получать льготные кредиты от ЦБ в октябре 2015 года. Всего из лимита кредитной линии ЦБ в 1 трлн рублей АСВ выбрало 842 млрд рублей. В конце 2017 года размер поступлений в фонд страхования вкладов позволил агентству начать возврат средств.

В общей сложности на погашение кредита АСВ направило Банку России 640 млрд рублей, или более 2/3 суммы всего кредита. По словам гендиректора АСВ Юрия Исаева, госкорпорация планирует полностью рассчитаться с регулятором в конце 2023 года.

АСВ Банк России

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