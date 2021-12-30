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РН-Уватнефтегаз" ввел в эксплуатацию энергоцентр на Тямкинском месторождении

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочернее предприятие "Роснефти") ввело в эксплуатацию мобильный энергоцентр мощностью 18 МВт для обеспечения растущих потребностей новых объектов Тямкинского месторождения, сообщила пресс-служба "Роснефти".

В качестве топлива в 16 газопоршневых установках электростанции используется попутный нефтяной газ (ПНГ). Ввод объекта позволит рационально использовать дополнительно около 74 тысяч куб. м ПНГ в сутки.

Мобильный энергоцентр обеспечивает электроэнергией объекты бурения, нефтедобычи, системы поддержания пластового давления, а также жилой комплекс, введенный в эксплуатацию летом текущего года. Рациональное использование ПНГ для выработки электроэнергии на месторождениях Тямкинского хаба также обеспечивает ГТЭС мощностью 24 МВт.

Строительство энергообъектов на территории месторождений Уватского проекта является одним из ключевых этапов программы по обеспечению надежного энергоснабжения промыслов "РН-Уватнефтегаза", а также сокращению углеродного следа.

Предприятие планирует в среднесрочной перспективе установить дополнительные мобильные энергетические комплексы на Тямкинском, Немчиновском и Усть-Тегусском месторождениях Уватского проекта.

ООО "РН-Уватнефтегаз" - дочернее общество "Роснефти", занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и в ХМАО. В настоящее время в его состав входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тысяч кв. км, на территории которых открыто 39 месторождений.

РН-Уватнефтегаз Роснефть Тямкинское месторождение ХМАО

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