Банк Santander по ошибке перечислил своим клиентам $175 млн на Рождество

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Банк Santander сделал неожиданный и щедрый подарок некоторым своим клиентам в Великобритании. Об этом пишет BBC News.

Сотрудники Santander, работающие в Рождество, по ошибке продублировали переводы работникам 2 тыс. британских компаний. Таким образом, некоторые сотрудники получили от работодателя не одну праздничную премию, а сразу две. "Рождественский подарок" достался 75 тыс. клиентам банка, общий объем ошибочных переводов составил около $175 млн.

Ошибку обнаружил бухгалтер одной британской компании, который, проверив проведенные им зарплатные выплаты, удивился тому, что они чудесным образом удвоились.

После обнаружения ошибки банк сразу же попытался вернуть деньги назад. Но сложность ситуации заключается в том, что многие клиенты уже успели перевести часть полученных средств в другие банки, снять или потратить неожиданно выплаченную им премию.

Santander обратился за помощью с возвратом денег к этим кредитным организациям. Однако, пишет BBC, ему вряд ли удастся вернуть всю сумму в полном объеме.