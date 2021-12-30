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ЦБ РФ проведет стресс-тестирование банков в первой половине 2022 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в первой половине 2022 года планирует провести стресс-тестирование банков по методу bottom-up, следует из программы обследований регулятора.

Тестирование будет проводиться в два этапа: первый пройдет в январе-марте (срок предоставления данных - январь), второй - в апреле-июне (банки должны предоставить данные до 1 мая 2022 года). Цель обследования - формирование прогнозов основных показателей на двухлетнем горизонте (2022-2023 годы) для базового и стрессового сценариев. В тестировании примут участие 32 кредитные организации.

ЦБ в I квартале 2022 года также проведет обследование оценок вероятности дефолта крупнейших корпоративных заемщиков с совокупной ссудной задолженностью не менее 1 млрд рублей. Срок предоставления данных - 31 марта. В тестировании примут участие 12 банков.

Ранее сообщалось, что ЦБ в I квартале 2022 года проведет стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования. Данные должны быть предоставлены до 31 марта 2022 года. В обследовании рисков рынка ипотечного кредитования примут участие шесть кредитных организаций, потребительского кредитования - девять банков.

ЦБ РФ

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