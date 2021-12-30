Евро подорожал на 71 копейку, доллар - на 66 копеек

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - На последних торгах года на "Московской бирже" курсы доллара и евро к вечеру немного замедлили рост в условиях закрытия позиций перед новогодними каникулами.

К 19:00 доллар дорожал на 66,25 копейки, до 74,66 рубля, евро дорожал на 71,25 копейки, до 84,59 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 68,5 копейки - до 79,13 рубля.

Ранее в четверг курс доллара преодолевал отметку 75 рублей, а евро - 85 рублей впервые с 30 ноября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро вечером последней торговой сессии года, но уже не так активно, как в ходе дневных торгов. Тем не менее, инвесторы продолжают закрывать позиции перед длительными Новогодними каникулами, что в условиях "тонкого" рынка усиливает и без того довольно высокую волатильность основных валютных пар.

Кроме того, инвесторы опасаются, что за время каникул геополитический фон вокруг России может ухудшиться, поэтому активные продажи рубля наблюдаются даже при относительно спокойном внешнем фоне.

В четверг поздно вечером рынки ждут телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Байден скажет Путину, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины все еще возможно дипломатическими методами, сообщил CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Собеседник компании добавил, что США "продолжают видеть значительное присутствие российских войск на Украине и в районе ее границы". Также он сообщил, что участия Байдена и Путина в запланированных на 10 января переговорах в Женеве не предполагается. Вместе с тем, уточнил он, в организуемых с американской стороны Госдепартаментом переговорах будут участвовать сотрудники Пентагона и Совета национальной безопасности США.

Путин и Байден обсудят актуальные вопросы переговоров о гарантиях безопасности, которые пройдут после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном, в свою очередь, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это будет телефонный разговор двух президентов, поэтому никакой публичной части не предусмотрено. Песков напомнил, что переговоры пройдут по инициативе Путина.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах 30 декабря рубль заметно снижается как к доллару, так и к евро, при этом ранее в ходе торгов курс доллара в моменте поднимался выше 75 рублей, но ближе к вечеру американская валюта отступила от дневных максимумов. "Среди других валют развивающихся стран доллар снова заметно дорожает к турецкой лире, однако снижается по отношению к бразильскому реалу. Опубликованные в среду предварительные данные Росстата показали, что инфляция в РФ по итогам декабря составила 8,39% г/г. Замедления годовой инфляции, которого ожидали в ЦБ, не произошло, а значит, увеличилась вероятность того, что в феврале регулятор продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Тем не менее, даже если инвесторы и скорректировали свои ожидания относительно возможности повышения ставки, сегодня российской валюте это помогло мало. На настроения участников рынка могут влиять опасения относительно геополитической ситуации. Сегодня вечером должен состояться телефонный разговор между президентами России и США. По его итогам рынки могут получить сигнал о том, как обстоят дела в преддверии запланированных на 10 января переговоров между Россией и США в Женеве", - отмечает Беспалов.

"Причина снижения рубля - по всей видимости, телефонный разговор Путина и Байдена сегодня в 23:30 по МСК. Переговоры, судя по всему, внеплановые. Диалог на высшем уровне, о котором еще два дня назад никто не знал. Основной темой переговоров станут вопросы безопасности и "стратегическая стабильность". В частности, президент США намерен заявить, что "для прогресса на переговорах по безопасности нужна деэскалация вокруг Украины". Звучит достаточно тревожно, чтобы рубль просел. Скажем так - трактовки могут быть разные. А раз так.... народ немного волнуется. Дополнительный фактор против рубля - окончание налогового периода. Кроме того, люди могут покупать доллар перед длинными выходными, опасаясь, как бы снова не вышло негатива по геополитике. Не исключаю также крупных спекуляций. Возможно, кому-то выгоден более высокий курс доллара к рублю на конец года", - говорит президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган.

Между тем, последние в этом году статданные по экономике США показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице.

Как сообщило Министерство труда страны, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тысяч - до 198 тысяч человек. Неделей ранее число обращений составило 206 тысяч, а не 205 тысяч, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 208 тысяч.

Цены на нефть вернулись к росту в четверг на фоне низкой активности торгов, усиливающей волатильность.

К 19:00 февральские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,04%, до $79,31 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали в Нью-Йорке на 0,37%, до $76,84 за баррель.

Давление на рынок в четверг оказали данные о том, что Китай сократил квоты на импорт нефти для независимых нефтепереработчиков. Согласно официальным данным, в рамках первого транша 2022 года Пекин выдал разрешения 42 частным компаниям на импорт в общей сложности 109 млн тонн нефти, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Почти 40% квоты пришлось на три крупные нефтеперерабатывающие компании - Zhejiang Petroleum & Chemical Corp., Hengli Petrochemical Co. и Shenghong Group, предприятия которых загрязняют окружающую среду меньше других.

В то же время, сигналы о нехватке сырья в ряде стран, включая Эквадор, Ливию и Нигерию, поддерживают рынок. Данные о запасах в США, опубликованные накануне, также показали снижение резервов нефти на прошлой неделе.

Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в Штатах упали на 3,58 млн баррелей - до 420 млн баррелей, запасы бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 декабря на 64,12 копейки, до 74,2926 рубля за доллар, и увеличил курс евро на 86,55 копейки, до 84,0695 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 66,3 копейки по отношению к среде и составил 74,399 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 повысился на 82,27 копейки и составил 74,6602 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 582,845 млн, из которых $1 млрд 323,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 259,409 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 93,04 копейки, подорожав до 84,1219 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 подрос на 1,0594 рубля и составил 84,4732 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 789,132 млн евро, из которых 236,228 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 552,904 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг, последний рабочий день года, относительно предыдущих торгов. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 59 базисных пунктов (б.п.) - до 7,96% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 30 б.п. - до 8,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев понизились на 1 б.п. каждая - до 9,01%, 9,5% и 9,66% годовых соответственно.