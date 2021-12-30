Австрия стала лидером роста среди рынков акций Западной Европы в 2021 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Австрийский фондовый индекс ATX увеличился почти на 39% по итогам 2021 года, что стало лучшим результатом среди рынков акций стран Западной Европы, сообщает MarketWatch.

Лидерами роста среди компаний, бумаги которых входят в его расчет, выступили производитель плат AT&S (почти на 66%), а также представители финансовой отрасли Erste Group (также почти на 66%), BAWAG Group (на 43%) и Raiffeisen Bank International (на 55%).

Французский индикатор CAC 40 в этом году поднялся на 29,2%, шведский OMX 30 - на 29,1%. Они заняли вторую и третью позиции в Европе по темпам роста.

Германский DAX увеличился на 15,8%, итальянский FTSE MIB - на 23%.

Подъем британского индекса FTSE 100 составил 14,6%. При этом торги на Лондонской фондовой бирже будут проходить еще и в пятницу, но в укороченном режиме, в то время как биржи Германии и Италии будут закрыты.

Между тем последнюю позицию в списке европейских индикаторов занял испанский IBEX 35, который за год прибавил всего 7,9%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос за год на 22,5%. Наиболее существенное повышение котировок среди его компонентов продемонстрировали бумаги шведского производителя лабораторного оборудования AddLife (+165%) и британского ритейлера швейцарских часов Watches of Switzerland Group (+158%). Самое сильное снижение котировок зафиксировали акции польской платформы для онлайн-торговли Allegro.eu (-54%) и французской ИТ-компании Atos (-50%).

Торги в четверг

Основные европейские индексы в четверг выросли, исключением стал британский рынок.

Stoxx Europe 600 за день поднялся на 0,15% и достиг 488,71 пункта. DAX и CAC 40 увеличились примерно на 0,2%, IBEX 35 - на 0,5%. FTSE MIB прибавил всего 0,01%.

При этом FTSE 100 опустился на 0,2% после достижения максимума за 22 месяца днем ранее.