"КАМАЗ" приостановил производство на период новогодних праздников

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" в пятницу приостановил производство автомобилей до 9 января включительно на период новогодних праздников, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

На протяжении ряда лет "КАМАЗ" отправлял свой персонал в корпоративный отпуск дважды в год: зимой сразу после новогодних праздников и летом.

Из-за большой загрузки производства и ограниченности рынка труда "КАМАЗ" отменил плановый корпоративный отпуск на 2022 год и не планирует корпоративные отпуска в ближайшие пять лет.

"КАМАЗ" является крупнейшим производителем грузовиков в России.