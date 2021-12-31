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"КАМАЗ" приостановил производство на период новогодних праздников

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" в пятницу приостановил производство автомобилей до 9 января включительно на период новогодних праздников, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

На протяжении ряда лет "КАМАЗ" отправлял свой персонал в корпоративный отпуск дважды в год: зимой сразу после новогодних праздников и летом.

Из-за большой загрузки производства и ограниченности рынка труда "КАМАЗ" отменил плановый корпоративный отпуск на 2022 год и не планирует корпоративные отпуска в ближайшие пять лет.

"КАМАЗ" является крупнейшим производителем грузовиков в России.

КАМАЗ

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