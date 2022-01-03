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Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,6%, лидирует Яндекс

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне сокращения геополитической напряженности и новых попыток подъема на нефтяном рынке; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,6% во главе с бумагами "Яндекса".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3811,7 пункта (+0,65%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 74,78 руб./$1 (+0,1 руб.).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,9%), расписки TCS Group (+1,4%), бумаги "Норникеля" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), акции "Роснефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,7%), АФК "Система" (-0,3%).

В Азии в понедельник снижается Гонконг (Hang Seng теряет 0,6%), но растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

Нефтяной рынок утром в понедельник растет после отката на последних декабрьских торгах.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в понедельник выросла до $78,34 за баррель (+0,7% и -2,2% в пятницу), февральский фьючерс на WTI стоит $75,79 за баррель (+0,8% и -2,3% в пятницу).

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