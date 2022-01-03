Последняя неделя 2021 г. стала лучшей по притоку средств в фонды акций GEM за IV кв.

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Фонды акций GEM зафиксировали лучший приток капитала в четвертом квартале на последней неделе 2021 года. Об этом говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Умеренные оттоки средств из фондов облигаций продолжились.

"Самый большой сюрприз на последней неделе года пришел от фондов акций GEM, которые получили $1,8 млрд капитала: это стало вторым лучшим результатом во втором полугодии для данной категории фондов и лучшим в четвертом квартале", - пишет Смольянинов.

"Мы видим хороший потенциал того, что российский рынок акций сможет начать 2022 год на хорошей ноте", - добавляет он.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 23 по 29 декабря 2021 года составил $50 млн против $480 млн оттока неделей ранее, согласно данным EPFR Global. Это оказалась первая неделя по общим притокам в российские активы с конца октября.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $60 млн против $445 млн оттока ранее (первые притоки за последние шесть недель). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $40 млн по сравнению со $180 млн на предыдущей неделе.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован отток капитала в размере $15 млн по сравнению с $40 млн ранее (пятнадцать недель оттоков). В фонды облигаций, ориентированные только на Россию, поступило $3 млн (две недели притока).