Техкомитет ОПЕК+ изучит варианты развития рынка

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Технический комитет ОПЕК+ на заседании в понедельник рассматривает три сценария развития рыночной ситуации в зависимости от оценок спроса на нефть и производства в странах, не входящих в ОПЕК, сообщили источники "Интерфакса".

Обычно эксперты оценивают два варианта развития, однако ввиду больших неопределенностей в этот раз к изучению представлены три варианта. При этом влияние нового штамма коронавируса "омикрон", как ожидается, будет мягким и краткосрочным, поскольку мир научился справляться с соответствующими вызовами.

Как следует из документа к заседанию, с которым ознакомился "Интерфакс", все прогнозы предусматривают дополнительное высвобождение в первом полугодии 2022 года 40 млн баррелей нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR), а также возвращение 13,3 млн баррелей нефтяных резервов США в III кв. 2022 года. В рамках рассмотренных сценариев страны ОПЕК+ наращивают добычу на 400 тыс. б/с в месяц до окончания ограничений, а производство Ирана, Венесуэлы и Ливии остается на уровне ноября 2021 года.

Базовый сценарий (по декабрьскому отчету ОПЕК) показывает, что по итогам 2021 года на рынке сложится дефицит нефти в 1,5 млн б/с, а в течение всего 2022 года будет наблюдаться профицит, который по итогам года составит 1,4 млн б/с, в результате коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в IV кв. 2021 года будут на 212 млн барр. ниже среднего пятилетнего уровня 2015-2019 гг. (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+ - ИФ), в I кв. 2022 года - на 143 млн барр. ниже, во II кв. - на 102 млн барр. ниже, в III кв. - на 77 млн барр. ниже и только в IV кв. на 24 млн барр. превысят уровень 2015-2019 гг.

По низкому сценарию (изучает более низкий спрос и поставки стран из не-ОПЕК) по итогам года рынок будет испытывать дефицит нефти в объеме 1,4 млн б/с, а в 2022 году в каждом квартале будет более высокий профицит, который по итогам года составит 1,8 млн б/с, при этом коммерческие запасы будут на 204 млн барр. ниже среднего уровня в IV кв. 2021 года, в I кв. - на 99 млн барр. ниже, во II кв. - на 49 млн барр. ниже, в III кв. - на 20 млн барр. ниже, а в IV кв. нового года - на 90 млн барр. ниже.

Высокий сценарий, в который заложены более высокий спрос на нефть и поставки стран из не-ОПЕК, все равно показывает дефицит в объеме 1,5 млн б/с в 2021 году и профицит в 1,2 млн б/с в 2022 года, но более низкие уровни профицита по кварталам 2022 года. При этом коммерческие запасы нефти будут на 214 млн барр. ниже среднего уровня в IV кв. 2021 года, в I кв. - на 157 млн барр. ниже, во II кв. - на 124 млн барр. ниже, в III кв. - на 107 млн барр. ниже, и в IV кв. нового года - на 13 млн барр. ниже.