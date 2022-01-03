Mondelez закрыла сделку по покупке европейского производителя снеков Chipita

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International Inc, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, закрыла сделку по покупке европейского производителя снеков и круассанов Chipita Global S.A.

Сделка позволит Mondelez расширить предложение в категории упакованных снеков, которая оценивается в $65 млрд, и значительно нарастить присутствие на быстрорастущих рынках Центральной и Восточной Европы, говорится в сообщении компании.

Chipita была создана в Греции более 40 лет назад, а сейчас является одним из крупнейших производителей соленых и сладких снеков в Центральной и Восточной Европе. Компания владеет 13 производственными площадками и поставляет продукцию на рынки более чем 50 стран, штат насчитывает свыше 5,1 тыс. человек. Выручка по итогам 2020 года составляла $580 млн. Chipita владеет различными брендами, включая круассаны 7Days и Chipicao.

Mondelez ранее сообщала, что сумма сделки составит около $2 млрд, но может скорректироваться к моменту ее завершения, в том числе из-за выпуска новых долговых обязательств.

В 2021 году Mondelez приобрела компанию Grenade, ведущего производителя спортивного питания в Великобритании, австралийского производителя бисквитов и крекеров Gourmet Food Holdings и американского производителя снеков для здорового питания Hu.