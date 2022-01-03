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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и продолжил расти к евро

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доллар слегка дорожает, евро, напротив, продолжает незначительно дешеветь на "Московской бирже" в понедельник вечером, следуя за динамикой пары "евро-доллар" на рынке Forex; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленного движения в основных парах.

Курс доллара США составил 74,78 руб./$1 в 19:00, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,46 руб./EUR1, подешевев на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,6 копейки - до 79,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару, но продолжил немного укрепляться к евро на вечерних торгах. Пара "евро-доллар" на глобальном рынке возобновила снижение на ожиданиях более активных действий Федеральной резервной системы (ФРС) США по нормализации в 2022 году денежно-кредитной политики в стране.

Опасения глобальных инвесторов, связанные с тем, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" приведет к существенному ограничению экономической активности, постепенно сходят на нет.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в декабре упал до минимума с февраля - 58 пунктов с 58,4 пункта в ноябре, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit. Окончательное значение совпало с предварительным показателем, и аналитики не ожидали его пересмотра, согласно Trading Economics.

Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе.

Промышленный PMI в Италии в минувшем месяце упал до 62 пунктов с 62,8 пункта в ноябре. Тем временем показатель во Франции снизился до 55,6 пункта с 55,9 пункта месяцем ранее. Промышленный PMI в Германии в декабре остался на ноябрьском уровне - 57,4 пункта.

Поддержку рублю также оказывают рост цен на нефть и ожидания переговоров по гарантиям безопасности. Как условились президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден во время телефонного разговора 30 декабря, переговоры состоятся в январе и будут проходить по трем линиям: двусторонние Россия и США - в Женеве, Россия и НАТО - в Брюсселе, по линии ОБСЕ - в Вене.

Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он уточнил, что 9-10 января консультации пройдут в Женеве, 12 января состоится Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.

Байден в разговоре с Путиным заверил, что США не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения, также подчеркнул Ушаков.

"Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы, которые мы передали американцам и по которым хотим дальше вести субстантивные переговоры", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора президентов.

Кроме того, Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказался в поддержку диалога по стратегической стабильности, а также работы Совета Россия-НАТО и контактов по линии ОБСЕ.

Нефть

Цены на нефть продолжают повышаться в ходе вечерних торгов в понедельник. Инвесторы находятся в ожидании очередного заседания ОПЕК+, на котором будут обсуждаться объемы добычи на февраль. Проведение заседания запланировано на 4 января.

В понедельник ОПЕК пересмотрела прогноз для нефтяного рынка на первый квартал 2022 года, сообщает агентство Bloomberg. Согласно новому прогнозу, предложение нефти в январе-марте превысит спрос на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Предыдущий прогноз предполагал, что превышение предложения над спросом будет на 25% больше.

Изменение прогноза обусловлено, главным образом, ожиданиями более слабых, чем предполагалось ранее, поставок нефти на рынок странами не-ОПЕК. В этих условиях, ОПЕК+, вероятно, продолжит придерживаться ранее согласованного плана наращивания добычи на 400 тыс. б/с, отмечают эксперты.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в понедельник выросла на 0,93% - до $78,5 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,53% - до $75,61 за баррель.

Министры ОПЕК на внеочередном заседании в понедельник выбрали нового генерального секретаря организации - с 1 августа 2022 года сроком на три года избран Хайтам Аль-Гайс (Haitham Al-Qais) из Кувейта, сообщила организация.

Тем временем, Ливия, имеющая крупнейшие в Африке резервы нефти, может сократить добычу еще на 200 тыс. б/с на следующей неделе из-за закрытия ключевого нефтепровода, соединяющего месторождения на востоке страны с экспортным терминалом в порту Эс-Сидер.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве), состоявшейся 30 декабря, в последний рабочий день 2021 года, ЦБ поднял официальный курс доллара на праздничные выходные на 64,12 копейки, до 74,2926 руб./$1, и увеличил курс евро на 86,55 копейки, до 84,0695 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за новогодних праздников. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 понедельника опустился на 11,05 копейки относительно четверга (в пятницу, 31 декабря, биржа также не работала) и составил 74,5509 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $780,632 млн, полностью пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Торги по евро с расчетами "сегодня" также не проводились в понедельник, 3 января. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 12,2 копейки и составил 84,6001 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил всего EUR52,533 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

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